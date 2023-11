Sebastián Apesteguía: «La emergencia agropecuaria podría darle oxígeno a algunos productores»

El presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS) se refirió a la declaración de la emergencia agropecuaria en Santa Cruz. Habló sobre la situación que atraviesa el campo santacruceño, el lanzamiento del Plan Lanar II que beneficia a 500 productores provinciales. «El tema central pasa porque el tipo de cambio está desfasado con la realidad de nuestro país», analizó.

Fuente: diario Tiempo Sur

El Ministerio de Economía declaró la emergencia agropecuaria por sequía a través de las Resoluciones 1612/2023 y 1614/2023 publicadas en el Boletín Oficial, en cinco partidos de la provincia de Buenos Aires y en toda la extensión de Santa Cruz. En nuestra provincia se dispuso el estado de emergencia por el período de un año, desde el 16 de febrero último hasta la misma fecha de 2024.

En este contexto, Sebastián Apesteguía, presidente de Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS), se refirió a esta medida que abarca al territorio santacruceño: «La emergencia fue solicitada por la mayoría de las rurales y ferias, la gobernadora recibió el pedido. Primero se tomó la emergencia provincial y después, presentando la información en Nación, es la homologación que nos permite acceder a fondos nacionales y temas impositivos. Así, se podría darle oxígeno a algunos productores de Santa Cruz».

«Más de 250 productores habían planteado la emergencia. Teniendo en cuenta temas impositivos como Ganancias, que está contemplado en la ley. Ahora que ya está anunciado, seguramente, lo van a poner en práctica», detalló en diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5.

En otro tramo de la entrevista, sobre los beneficios del Plan Lanar, expuso: «El Plan Lanar I contemplaba a los que tenían un stock hasta 5 mil animales. Por las federaciones patagónicas se logró aumentar el stock y, además, por el acompañamiento de los ministros. Este Plan Lanar II tienen alcance para todos los productores sin importar la cantidad de animales que tengan en Santa Cruz. Esta vez sí llega de forma masiva a la mayoría de los productores, más de 500 van a ser alcanzados por este plan».

Seguidamente, se refirió al problema central para el sector: «El tema central pasa porque el tipo de cambio está desfasado con la realidad de nuestro país. Todo lo que tiene que ver con insumos, está atado a otro dólar que no es oficial. Nosotros cobramos por el oficial. Hoy el campo está parado, además de problemas productivos, es por un tema económico y financiero. El tipo de cambio es el tema número uno desde Tierra del Fuego hasta Río Negro».

Por otro lado, analizó la situación actual que afecta al productor: «Venimos de años duros climáticos, hay sectores que se van recuperando, otros no tanto. El clima muchas veces no acompaña, pero el productor santacruceño siempre sigue trabajando. En los principales establecimientos se está trabajando con las pariciones. El productor santacruceño sigue su marcha y producción, que es mediante la lana y el cordero».

«A nivel internacional tenemos representantes de la Confederación de Frigoríficos, los valores internacionales han bajado. Veremos cómo juega el mercado interno en la Argentina con los diferentes tipos de cambio, hay que ver cómo juega el valor del cordero», finalizó Apesteguía.