Sebastián Apesteguía: “Hoy no tenemos ni cantidad, ni calidad”

Así lo refirió presidente de la FIAS, ya que, si bien al sur del río Santa Cruz, la zona de mayor productividad de ovinos en la provincia, aún están de señalada, los primeros números de la temporada de cordero no son buenos. Los frigoríficos tratarán de cumplir con el mercado interno y de exportación

Fuente: Tiempo Sur

La cadena de carne y lana ovina es una de las más importantes del sector pecuario en Argentina. El número de establecimientos dedicados a la producción del ganado ovino, el stock ganadero y los puestos de trabajo generados en cada uno de los eslabones, la posicionan como la actividad pecuaria más explotada en el sistema productivo nacional, principalmente en las regiones patagónica. De esto habla Sebastián Apesteguía, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), cuando expone que hoy toda la cadena de producción ovina está en crisis ante la seguidilla de temporadas afectadas por lo climático.

En Santa Cruz este es un ciclo que empezó hace tres años con nevadas, frio y faltas de lluvias, lo que no solo complica un ciclo productivo. “Si no tenemos lluvias no hay pasto, si no hay pasto no se alimentan los animales, tenés menos lanas y vamos a tener menos corderos, y los que logramos no están en la calidad o punto óptimo para ser faenado”, explicó y aseguró que es lo que está pasando hoy. “No tenemos ni cantidad, ni calidad y no solo afecta a los productores, sino que afecta a la cadena lanera y al polo cárnico. Hay corderos tienen más de 100 días y tendrían que estar en condiciones de estar faenados y no los tenemos”.

Por otro lado, en torno a la exportación del producto como generadora de divisas en la cadena de producción, Apesteguía remarcó que “los números de exportación están atados al dólar. Hoy los frigoríficos para poder cumplir con esos clientes que costo tanto conseguirlo, prácticamente tiene que comprar al mismo valor que están exportando. Solo están cumpliendo con este ciento para que no se corte este canal de exportación”.

Vale la pena señalar que para que sea una buena temporada se daría estar por del 70% de señaladas, sin embargo, los productores están por debajo del 50%, y muchos tiene la calidad de ser faenados. Entonces va a constar abastecer el mercado interno y con los compromisos del extranjero”.

Reuniones y gestiones

En el día de hoy se desarrollará la reunión mensual de productores integrantes de la FIAS, donde uno de los temas será el tratamiento de la seca que afecto a nuestra zona y la presentación de una emergencia para el sector productivo, con el objetivo de buscar y gestionar soluciones para asistir a los productores. “Vamos a tener la reunión y una vez que se cierre la señalada y producción de lana, en los próximos días tendremos un informe con el cual salir a pedir este apoyo”, dijo el productor y reforzó: “Estamos terminando de cerrar los números productivos para en base a eso hacer las gestiones y poder acceder a fondos para atender aspectos productivos”.

Otro de los encuentros esperados por el sector productivo ovino de Santa Cruz será el que mantendrá con el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, en Comodoro Rivadavia. “Esperamos buscar con el ministro la manera de poder acceder a los estos fondos de la ley ovina hay que seguir trabajando, llevar propuesta llevar números y esperando que nos escuchen. Vamos a tener con el ministro un foro patagónico para acercarle 4 puntos estratégicos y que de esta manera pueda trabajar en base a necesidades”.