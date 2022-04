Seafood Expo Global Barcelona 2022, premios y comentarios

La mayor Expo presencial desde el 2019 y una de las mas importantes del mundo de la pesca y sus productos; llega a su fin dejando premios y comentarios. Sensaciones encontradas para el mercado argentino.

Fuente: Pescare

A instancias del final de la Seafood Expo Global Barcelona 2022, la primer exposición y feria presencial de los últimos 3 años, debido al COVID-19, han sido anunciados en la entrega especial de los premios Seafood Excellence Global Awards, que reconocen los mejores productos expuestos en Seafood Expo Global/Seafood Processing Global.

El premio al Mejor producto de venta al por menor ha sido otorgado a Pescanova España por su propuesta de tallarines de salmón. Este producto representa una nueva categoría en el mercado de pastas elaboradas con pescado que tienen un alto contenido en proteínas, una fuente natural de Omega-3 y un bajo contenido en grasas. Los fideos se venden refrigerados y se pueden mezclar con la salsa favorita o probar la sencilla receta del chef que figura en el mismo envase. El jurado ha destacado el buen sabor y textura de la pasta, su aspecto fresco y natural y el diseño atractivo del envase.

GlobeXplore ha ganado el premio al Mejor producto HORECA (hotel/restaurant/catering) por su pasta de algas, yuzu y jengibre. Este producto es una mezcla sutil y exótica de lechuga de mar, jengibre y yuzu, diseñada para acompañar tanto platos de verduras como de carne. Completamente preparada y lista para comer, sirve de inspiración a los chefs para crear sus propias recetas originales de marisco. Los jueces han destacado especialmente el sabor único que presenta con notas de yuzu y jengibre.

Además de los grandes premios, el jurado ha concedido cinco premios especiales:

Balfegó & Balfegó SL, de España, ha recibido el premio especial Seafood Excellence Global de Salud y Nutrición por su lomo de atún rojo Balfegó. La empresa cría el atún hasta conseguir el punto óptimo de grasa, que presenta un color y equilibrio perfecto. Dirigido a los mejores chefs de todo el mundo, este producto ofrece numerosos beneficios nutricionales, como proteínas de alta calidad, omega-3, selenio, fósforo, magnesio y numerosas vitaminas.

El premio especial Seafood Excellence Global a la conveniencia ha sido otorgado a JC Mackintosh de España por su carpaccio ahumado de atún rojo salvaje. El pescado se ahúma en frío de forma natural con madera de roble y haya y barriles de vino de La Rioja alavesa. A continuación, se corta en finas láminas y ya está listo para comer sin necesidad de preparación. Este producto permite al consumidor disfrutar de un plato de atún ahumado de máxima calidad y de manera sencilla.

Krijn Verwijs Yerseke B.V., de Países Bajos, ha recibido el premio especial Seafood Excellence Global de Envasado para ventas al por menor por su producto Bangkok, mejillones en salsa fresca con hierba de limón y jengibre, un plato cómodo para una persona o un entrante para dos, con una salsa elaborada por el chef que se prepara en sólo tres minutos. El plato incluye mejillones cultivados en cuerda de la mejor calidad, presentados en un caldo ligero de estilo tailandés que puede servirse con fideos udon, pasta o arroz. El envase incluye fotografías de alta calidad en un diseño atractivo con amplia información para el consumidor y es 100% reciclable.

Los tallarines de salmón de Pescanova España también han sido galardonados con el premio especial Seafood Excellence Global a la Innovación. Este producto, que representa toda una nueva categoría dentro del mercado, ofrece a los consumidores que buscan comodidad y una comida nutritiva una forma innovadora de introducir el marisco en su dieta. El producto tiene una puntuación Nutri-Sscore de A y la versatilidad de ser utilizado en una amplia variedad de preparaciones.

Krijn Verwijs Yerseke también ha ganado el premio a la Mejor gama de productos del mar por su línea de mejillones con certificación BAP y ecológicos en salsas frescas. La línea incluye Bangkok (salsa fresca con hierba de limón y jengibre), Classic –(salsa fresca con tomillo y romero), y Avignon (salsa fresca con ajo silvestre). Esta gama ha sido reconocida por los jueces por la calidad del producto, el atractivo para el consumidor de todos los sabores y el diseño del envase.

Los ganadores de los premios Seafood Excellence Global Awards 2022 han sido elegidos entre 38 finalistas que representan a 13 países. Los ganadores y los finalistas están expuestos hasta el día 28 de abril en el stand GA201-GB201 de Seafood Expo Global/Seafood Processing Global.

Los finalistas de Seafood Excellence Global Awards 2022 han sido juzgados por el sabor y la experiencia general de consumo, el envasado, la comerciabilidad, la conveniencia, el valor nutricional y la innovación de sus productos. Las puntuaciones de los jueces han sido verificadas y fiscalizadas por Price Waterhouse Coopers. Esta información fue ofrecida directamente por la página oficial de la exposición.

Lo que dejó la Seafood Expo Global Barcelona 2022

Argentina tiene tres especies de origen marino que encabezan las exportaciones, langostino, Merluza y Calamar. Sobre estos 3 productos han quedado en forma extraoficial sentimientos o feeling de la percepción en que compradores, brokers y demandantes en general dejaban en cada una de las charlas, con empresarios, proveedores y funcionarios presentes.

Sobre el calamar, un producto pedido, solicitado, demandado, con perspectivas ascendentes en precios y volúmenes. No en vano la cámara que nuclea a los buques poteros, liderada por Juan Redini, firmó junto a un consorcio de empresarios locales, un compromiso de entendimiento para avanzar hacia la certificación de la pesquería y el producto.

Ver nota https://pescare.com.ar/seafood-expo-global-barcelona-2022-buenos-vientos-para-el-calamar-argentino/

Por el lado del langostino, en vísperas de la apertura de la zafra en aguas de jurisdicción nacional, mas que un interrogante, dejó un sesgo dubitativo. «Los precios para el entero, congelado a bordo, desde los mínimos de abril de 2021 de u$s 6.25 subieron fuerte hasta alcanzar u$s 9.25 en diciembre de ese mismo año. Hoy parece haberse amesetado con sesgo a la baja, estando en u$s 8.80 y con una tónica correctiva que puede marcar un valor cercano a u$s 7.50 «, sentenció a la baja un bróker de peso que distribuye desde España hacia todo el mercado europeo.

Esta sensación, divide criterios al momento de la apertura en aguas nacionales, que por ahora, es de prever, una apertura símil al año anterior para principios de junio, debido a que están dadas las condiciones para pescarlo según INIDEP, y están quienes prefieren una apertura tardía después de mediados de junio.

En concreto, el langostino, con mercado algo mas ofrecido, buscando precio sostén en torno a los u$s 7.50 desde el actual u$s 8.80, buscará el piso mientras en Argentina este en plena zafra de aguas nacionales. Recordando que este año el mercado del Vannamei esta alcanzando un nuevo récord en producción en paises como Ecuador, alcanzando el millón de toneladas producidas, que si bien, Argentina desea despegarse de ese mercado del langostino de cultivo que nada tiene que ver con el langostino salvaje y natural PREMIUM de la Patagonia; en el mercado internacional, es una fuerte competencia.

Por el lado de la merluza, el mercado es mas competitivo y complejo, la tilapia en todas las zonas de producción, cercanas a los trópicos, esta alcanzando volúmenes altos de producción; en un mercado mas estable, pero con menos demanda para Argentina, desde Brasil, al menos.