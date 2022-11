Se realizó la 47° Exposición y Feria de la Sociedad Rural Lago Argentino

Se trata de un acontecimiento único de ganado mayor en la región razón por la cual en el transcurso del mismo se apunta a visibilizar las acciones y la labor que se impulsan desde el sector. En la ocasión, el Gobierno formuló el anuncio de la implementación de un programa de captación de aguas subterráneas destinado a productores de la provincia.

Fuente: Tiempo Sur

En 2022, la Sociedad Rural Lago Argentino organizó un extenso cronograma de propuestas que comenzaron a desarrollarse el pasado viernes 18 y que se extenderán hasta el lunes 21 de noviembre. Es así que quienes se dieron cita en el predio de la Sociedad Rural Lago Argentino de El Calafate, tuvieron la oportunidad de participar de una serie de capacitaciones, charlas, concursos, el aparte carpero, exposición de ejemplares de Raza Hereford, jura de caballos criollos y números artísticos.

En ese marco, este domingo se llevó adelante la ceremonia de apertura oficial de la 47° Exposición y Feria de Ganado Mayor, la que contó con la presencia del ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; la ministra de la Igualdad e Integración, Agostina Mora; y el presidente del Consejo Agrario Provincia, Javier De Urquiza, quien se dirigió a los presentes en representación del Gobierno Provincial.

En primera instancia, De Urquiza destacó que desde la conducción política de la provincia, siempre se les indica trabajar en conjunto con todos los sectores económico sociales de la provincia de Santa Cruz. “Hoy venimos como representantes del Gobierno Provincial para seguir profundizando el diálogo y todo lo que queremos llevar adelante para hacer de nuestra provincia, la más productiva y que pueda dar respuesta a las distintas cuestiones que se plantean”, remarcó. A la vez sostuvo que si bien no es injerencia de la provincia el manejo del tipo de cambio que rige en nuestro país, no quiere decir que no se sepa del impacto del mismo en el sector agropecuario como infiere en la minería y otros sectores productivos de la provincia.

Además de hacer hincapié en las cuestiones cambiarias, De Urquiza se refirió al encuentro que mantuvo recientemente con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, a quien le pidió que transmita al ministro Sergio Massa, las dificultades que se generan por el tipo de cambio en la producción primaria y en la economía lanar de Santa Cruz.

En otra parte del discurso, resaltó que el trato con ministros y ministras de la Nación con la provincia es permanente y eso se ve reflejado a través de las visitas que realizan a Santa Cruz y en acciones que se anuncian de manera conjunta.

“Estamos en condiciones de anunciar que el Gobierno de Santa Cruz con recursos propios y recursos que vinieron desde el Gobierno Nacional, en el marco de trabajo con los Ministerios de la Nación, la puesta en marcha de un programa de captación de aguas subterráneas. El mismo consiste en propiciar que el productor agropecuario tenga la posibilidad de realizar perforaciones en sus campos a fin de remediar la falta de agua que se tiene por falta de lluvia”, anunció De Urquiza. En ese sentido, señaló que dicho programa está pensado para el productor pueda acceder a fondos en una tanda inicial a dos pozos de perforación de agua para empezar a buscar soluciones a este problema. “Ese programa comienza a estar en vigencia inmediatamente”, recalcó.

Además, indicó que toda la información en relación a esta nueva iniciativa del Gobierno Provincial, se encuentra disponible en todas las delegaciones del Consejo Agrario Provincial.

“El productor va a acceder con el perforista que elija a hacer su trabajo en el campo y el estado provincial hará el pago de ese trabajo en el marco de un decreto que ya existió en la provincia de Santa Cruz en el año 2007. En aquel momento nos pareció una medida acertada y hoy es más necesaria que nunca. Para acceder al beneficio hemos acordado con la Federación y la Sociedad Rural, que para que no sea un fondo perdido, el productor pueda acceder al agua de bebida, hacer un fondo rotatorio para que esa inversión que hace el estado vuelva a un fondo para que otros productores puedan hacer este tipo de actividad”, detalló.

Antes de concluir con su alocución, De Urquiza destacó la relevancia de la Exposición y Feria de la Sociedad Rural Lago Argentino, remarcando que la misma es la más importante de la Patagonia Sur Sur.

Finalmente, comentó la llegada a la provincia del Plan Ganar que permitirá que productores ganaderos bovinos, reciban fondos de distintas maneras como créditos o ANRs destinados a mejorar su capacidad productiva, la producción de forraje, la infraestructura y para apuntalar la genética, entre otros aspectos.

Para concluir, manifestó que hay que ir a hechos concretos y no quedarse en los mensajes. “Trabajamos con distintos ministerios de la provincia y también somos el nexo con distintos organismos y nuestra legislatura para buscar la mejor legislación para que todo se ordene de manera armoniosa con todos los sectores involucrados”, finalizó.