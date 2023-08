Se realizó el acto de colación de Ingeniería Nuclear e Ingeniería Mecánica 2023 del Balseiro

Se acaban de recibir dos nuevas promociones de carreras de Ingeniería en el Instituto Balseiro. En el acto participaron las autoridades máximas del Balseiro, la UNCUYO y la CNEA, además de autoridades locales, provinciales y nacionales. Participaron además el ministro de ciencia, Daniel Filmus, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

Fuente: Área de Comunicación y Prensa del Instituto Balseiro

La ingeniería argentina tiene ahora 12 nuevos profesionales que acaban de recibirse en el Instituto Balseiro. El viernes 4 de agosto se realizó el acto de colación, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, de las promociones nro. 44 de Ingeniería Nuclear y la nro. 19 de Ingeniería Mecánica en la ciudad de Bariloche.

La mesa académica estuvo compuesta por Mariano Cantero, director del Balseiro, Graciela Bertolino, vicedirectora de Ingeniería, Marcelo Kuperman, vicedirector de Ciencias, Esther Sánchez, rectora de la UNCUYO y Adriana Serquis, presidenta de la CNEA. En esta oportunidad también participaron el ministro de ciencia de Argentina, Daniel Filmus, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, además de autoridades de otras instituciones educativas y diferentes empresas del sector nuclear, de energía y de las telecomunicaciones.

El acto se realizó de forma extraordinaria en agosto debido a que estos dos grupos ingresaron en 2020, durante la pandemia de COVID-19. Debían recibirse en junio, así que sólo tardaron un mes y medio más en completar sus estudios. Por esta razón, el acto de colación coincidió en la misma semana con el ingreso de nuevos estudiantes y el aniversario nro. 68 del inicio de clases.

El miércoles 2 y el jueves 3, ambos grupos realizaron las defensas de sus Proyectos Integradores en el salón de actos del Centro Atómico Bariloche, ante evaluadores que son referentes de los campos desarrollados. Herramientas computacionales para análisis de neutrónica, magnetohidrodinamismo y fusión nuclear, además de diseños de dispositivos ortopédicos, máquinas para caracterizar materiales, entre otros, dispositivos con aleaciones y vibraciones, enriquecimiento de uranio, son algunas de las temáticas que investigaron para recibirse.

En este acto, que tuvo de público también a docentes, estudiante, familiares y amigos que vivieron este evento con mucha emoción, también se entregaron diplomas de la promoción de 2022 de la Maestría en Ingeniería, y de las promociones de 2023 de la Maestría en Ciencias Físicas y el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. En diciembre se realizará un nuevo acto, cuando se reciban las nuevas promociones de Licenciatura en Física e Ingeniería en Telecomunicaciones.

Palabras de autoridades en el acto

El Instituto Balseiro forma a sus profesionales con becas del Estado nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). En el acto brindaron discursos las autoridades máximas de cada institución.

“Hemos celebrado 110 actos de colación en nuestros 68 años de historia, en los que se han graduado aproximadamente tres mil estudiantes, tanto de grado como de posgrado”, destacó el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero, en su discurso. Además remarcó la importancia de la educación pública y de las instituciones de ciencia y tecnología como políticas de Estado para aportar al desarrollo del país; y la necesidad de vincular cada vez más el sector de ciencia y tecnología con el sector productivo, tanto público como privado.

Asimismo, mencionó el 40º aniversario de la democracia ininterrumpida en Argentina y que desde 1983 “se triplicó el número de universidades públicas y se multiplicó por 8 la cantidad de estudiantes universitarios”. En el caso del Balseiro, contó que se pasó de tener cuatro carreras a tener once, y prácticamente a triplicar la cantidad de estudiantes. También comentó que en el Balseiro se ha duplicado el ingreso de estudiantes mujeres, y que en 2023 se registró el récord de 40% de ingresantes mujeres en Ingeniería en telecomunicaciones.

“Argentina es un país hermoso, lleno de futuro, lleno de gente trabajadora. Argentina es esto, Argentina son estos jóvenes recibiendo su título en una universidad nacional”, dijo y luego se dirigió a los flamantes ingenieros, que ahora son nuevos embajadores del Instituto Balseiro, la CNEA y la UNCUYO. “Sean respetuosos de las ideas ajenas; y tengan honestidad intelectual, la generosidad de compartir lo que saben; y capacidad de escuchar a quienes tienen algo que enseñarles. (…) Nada es inmediato ni producto de genialidades”, dijo. El discurso se puede escuchar completo en el canal de la institución en YouTube.

A continuación brindó un discurso la rectora de la UNCUYO, Esther Sánchez. “Siempre es una alegría estar en el Instituto Balseiro”, expresó y agradeció a cada uno de los integrantes de la mesa académica como así también al plantel docente, de apoyo académico y a todo el pueblo argentino por la educación pública . “Quiero agradecer al ministro de ciencia por su apoyo permanente a la ciencia y la tecnología en nuestro país”, dijo dirigiéndose a Daniel Filmus. Y expresó un agradecimiento especial a la gobernadora por participar en este acto. Concluyó agradeciendo a los flamantes ingenieros por su “afán de constante superación”.

La presidenta de la CNEA Adriana Serquis realizó una presentación de los grandes proyectos emblemáticos que está desarrollando la CNEA, como el reactor CAREM, el reactor multipropósito RA-10 y el centro de protonterapia. Destacó las acciones que se han llevado a cabo en inversión de capital humano, con concursos para nuevos cargos de plantel científico-tecnológico, e incluso medidas como la creación del Departamento de Mujeres, Géneros, Diversidad e Inclusión Laboral y de un protocolo de intervención institucional ante casos de violencias de género. “Las familias que acompañan a los egresados y egresadas de nuestro Instituto Balseiro pueden enorgullecerse del esfuerzo y el compromiso de nuestro país con el desarrollo científico-tecnológico y de las grandes capacidades que podemos generar”, dijo a los graduados.

El ministro de ciencia de Argentina, Daniel Filmus, destacó que fue un honor y un orgullo participar en este acto. “Quiero felicitarlos por el esfuerzo para llegar a este punto, a sus docentes y a sus familias”, dijo. Y agregó: “Ojalá hubiera más instituciones como el Instituto Balseiro”. Además, llamó a los nuevos ingenieros a trabajar para cambiar el modelo productivo del país, y a desarrollar la industria en Argentina con soberanía nacional. “Necesitamos una transformación profunda que esté basada en los recursos naturales y en la capacidad del humano de agregar valor con la industria”, dijo. Además, haciendo referencia a la película Oppenheimer, les dijo a los graduados que la ciencia por sí misma no resuelve los problemas de la humanidad, sino que son los hombres y las mujeres quienes hacen que la ciencia sea utilizada para la vida o la muerte. Por eso, destacó la importancia de complementar la formación con valores éticos y humanísticos.

Luego brindó unas palabras la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien remarcó que su presencia en este acto simboliza el compromiso del pueblo rionegrino con la educación pública. “Nos enorgullecemos de lo que ustedes representan y lo que han logrado todos los días superando la pereza”, dijo. Y agregó que el mundo laboral de los nuevos egresados es el mundo. “No se vayan, los necesitamos. Y felicitaciones a todos”, concluyó.

Durante el acto, hubo discursos de un representante de cada promoción y también entrega de premios a docentes. Aníbal Blanco, que es egresado y profesor del Balseiro, fue el maestro de ceremonia del acto. Blanco leyó una reseña histórica de la institución y recordó también a José “Pepe” Abriata, ex director y Profesor Emérito del Instituto, recientemente fallecido.

Asimismo, la Asociación de Ex Alumnos del Instituto Balseiro (AEIB) regaló libros a los graduados. Por su parte, la Fundación José Antonio Balseiro otorgó el premio a los mejores profesores según preferencias de los estudiantes. En esta edición, los elegidos fueron Pablo Andrés y Alejandro Yawny.

Una “radiografía” de los egresados

A diferencia del egreso de hace un año de las carreras de Ingeniería Nuclear e Ingeniería Mecánica, oportunidad en la que se recibieron tres mujeres de un total de 16, los egresados en esta oportunidad son todos varones. En total, son de 7 provincias argentinas.

De Ingeniería Nuclear, los cinco flamantes ingenieros son oriundos de tres provincias argentinas: hay tres ingenieros de la provincia de Buenos Aires, de las ciudades de Necochea, San Miguel y Montegrande; uno de la provincia de Misiones, de la ciudad de Oberá; y uno de Chubut, Trelew. Hicieron sus estudios previos en cuatro universidades: la Universidad Tecnológica Nacional (dos graduados), la Universidad Nacional del Comahue (uno), la Universidad Nacional de Misiones (uno) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (uno).

De Ingeniería Mecánica, los 7 nuevos ingenieros son oriundos de tres provincias argentinas: de la provincia de Río Negro, un graduado es de la ciudad de Allen y dos son de la ciudad de San Carlos de Bariloche; de Salta, hay dos graduados de la capital; y de Santa Fe, hay dos ingenieros de Rosario. Hicieron sus estudios previos en cuatro universidades: Universidad Nacional del Comahue (dos), Universidad Nacional de Salta (dos), Universidad Nacional de Rosario (dos) y Universidad Tecnológica Nacional (1).

Una novedad es que en este acto se hizo entrega de premios a los estudiantes con mejores promedios. Vicente Campenni, gerente general de INVAP, entregó la distinción al mejor promedio de la 44ª promoción de Ingeniería Nuclear: Javier Szmandiuk. Por su parte, Germán Serrano, representante de YPF en el acto, otorgó la distinción de mejor promedio de la 19ª promoción de Ingeniería Mecánica a Estanislao Escudero.

Hacia el final del acto, Graciela Bertolino, la vicedirectora de Ingeniería brindó también un discurso. Destacó todo el esfuerzo que hicieron estos grupos para poder estudiar al inicio de la pandemia y para conformarse como equipos cuando las primeras clases eran vía pantalla. Destacó que son oriundos de distintas ciudades y provincias y que esa diversidad no impidió que crecieran como grupos. “Son un ejemplo de que con una gran diversidad podemos construir, unirnos y sacar cosas muy buenas”, dijo. Además reflexionó sobre la situación actual de “fuga de cerebros” y llamó a que se valore el esfuerzo de formar a profesionales en ciencia y tecnología.

En sus palabras

“Lo que más me gustó de estudiar en el Balseiro fue la calidad humana con la que me encontré desde el día uno, tanto en docentes como compañeros. Me llevo amistades para toda la vida”, contó el Ingeniero Mecánico Adonis Constantinidis en una serie de videos del Área de Comunicación y Prensa del Balseiro, que se realizaron de forma previa al acto y que se pueden ver en el canal del Balseiro en YouTube.

Claudio Mardones coincidió con su compañero de carrera, y destacó también el ámbito académico, científico y tecnológico del Centro Atómico Bariloche. Por su parte, Estanislao Escudero, también de Ingeniería Mecánica, expresó: “Una cosa que me gustó mucho del Instituto es que se forma una comunidad con un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Es un hogar para mí”.

Pablo Szuban, de Ingeniería Nuclear, dijo que algunas de las cualidades que más le gustaron de estudiar en el Instituto fueron “las amistades, la base teórico-práctica durante la carrera y la habilidad que uno adquiere acá de aprender cosas rápido y resolver cosas en tiempo récord”.

A su vez, el Ingeniero Nuclear Javier Szmandiuk destacó en su paso por el Balseiro como un buen recuerdo la cercanía con los profesores y la convivencia con sus compañeros. “La posibilidad de tener un reactor nuclear y trabajar con él fue fascinante, además de los viajes para conocer centrales nucleares. Es un conjunto de cosas que hicieron que mi paso por este lugar sea maravilloso e inolvidable”, dijo.

Por último, Ignacio Garrido comentó que dentro del ámbito profesional tuvo un crecimiento en la capacidad de enfrentar desafíos complejos sin verse trabado por el miedo o la dificultad. “En lo humano, pienso que el Instituto Balseiro ha sido una gran escuela de vida. Me ha hecho vincularme con personas de gran calidad y conocer una ciudad hermosa como es Bariloche”.