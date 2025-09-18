Se realizaron mejoras estratégicas en la Planta de Ósmosis de Puerto Deseado

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, llevó adelante una serie de trabajos de mantenimiento y optimización en la Planta de Ósmosis Inversa de Puerto Deseado, en el marco de una intervención programada del sistema de agua el pasado 17 de septiembre.

La jornada, debidamente comunicada a los vecinos debido a la interrupción temporal del suministro, tuvo como objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento del sistema de impulsión y garantizar la continuidad del servicio a futuro. Actualmente, esta planta abastece a más del 70% de la ciudad.

Entre las tareas más destacadas se realizaron:

-Reemplazo de una bomba de impulsión de 32 kW, permitiendo continuar con el funcionamiento del sistema sin mayores demoras.

-Instalación de una válvula esclusa tipo guillotina, que permitirá aislar sectores específicos de la red para futuras tareas sin afectar la distribución general.

-Colocación de una válvula mariposa de Ø 315 mm en la línea de alimentación de las bombas, mejorando la capacidad de respuesta ante trabajos programados o contingencias.

Los trabajos contaron con la colaboración técnica y operativa del personal de la Planta de Ósmosis, de Caleta Olivia, así como de los equipos de Captación, Saneamiento y Cloacas. La articulación entre las distintas áreas permitió cumplir con las tareas dentro del tiempo estipulado y sin contratiempos, priorizando siempre la calidad y continuidad del servicio.

Desde SPSE se resaltó que esta intervención forma parte de un plan sostenido de mejoras en la infraestructura hídrica, con foco en la eficiencia operativa y la sustentabilidad del sistema de provisión de agua.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz