Se presentó la Federación de Radios Comunitarias

En el auditorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se presentó la Federación de Radios Cooperativas.

Luego de 28 años de existencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y en un trabajo articulado con el INAES se consiguió la personería jurídica de la Federación que da la posibilidad de profundizar alianzas con otros sectores de la comunicación para constituir formalmente la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, como espacio de integración de la comunicación popular, cooperativa y comunitaria en todo el país.

La Unidad de medios cooperativos y mutuales del INAES junto a FARCO organizaron el encuentro. En él también se presentó el libro “Cada Radio es un Mundo”, una obra para mejorar la gestión de medios comunitarios, y un juego cooperativo que ilustra de manera lúdica los valores del cooperativismo y cómo llevar adelante dichas entidades. También participaron Larisa Kejval (directora de la carrera de comunicación de la UBA), personalidades del Enacom y FOMECA e integrantes de radios y medios de comunicación de todo el país, tanto de forma presencial, como virtual, e intercambiaron miradas en torno a los medios comunitarios, el cooperativismo y las políticas públicas para una comunicación democrática.

Para dar comienzo el presidente del INAES, Alexandre Roig, expresó: “Es para festejar que tras 28 años de trabajo consiguen el DNI, al llegar a ser Federación. Es importante para ir fortaleciendo la institucionalidad del sector, da mayor robustez para pasar cada vez más de lo defensivo a lo propositivo. Se que FARCO tuvo mucho que ver en cada proceso de democratización mediática como fue la Ley de Medios y con esto va a tener mayor espalda para con las agendas futuras” y agregó: “Nosotros desde el INAES queremos instalar un imaginario cooperativista y mutualista argentino, ya que un 62% de la población está en una relación asociativa, siendo que el promedio a nivel mundial es del 16%. Ahora eso no se corresponde con el imaginario que hay en la sociedad argentina. Necesitamos construir una imagen donde se vea en la sociedad argentina esta relación con el cooperativismo y el mutualismo. Por otro lado, en el momento particular que estamos viviendo, tenemos que proyectar la agenda para los próximos años y habilitarnos a pensar que no sea defensiva. Abrir la imaginación colectiva a la agenda del mañana y que cuenten con el INAES para ello”.

Luego habló el presidente de FARCO, Juan Salvador Delú, quien hizo un repaso histórico de la importancia de las radios comunitarias y cooperativas en los momentos más difíciles del país como contención de la sociedad y un espacio desde el cual aportar una visión distinta a la de los grandes medios tradicionales: “Es muy importante el momento que estamos viviendo hoy porque al tener esta institucionalidad, podemos tener una anclaje más poderoso para la discusión de qué modelo de Estado queremos los argentinos, que es lo que se está debatiendo hoy”.

Después fue el turno de la directora nacional del área de cumplimiento y fiscalización, Milagros Moya: “Hoy es un día para celebrar, ya que esto forma parte de la construcción de la comunidad organizada, en un país que buscamos que sea cada vez más federal para que haya voces comunitarias y del territorio. Y así también ocupar los espacios institucionales que todos y todas quienes luchamos en los sectores populares nos merecemos y que corresponde que ocupemos. Porque hubo muchas veces que queríamos institucionalizarnos, o cooperativizarnos, pero que luego de la decisión, venía la obstaculización del Estado. Hoy eso cambió, se garantizan los derechos desde el Estado y por ello hay que celebrarlo.”

Malena Gonzalez de la Federación de medios digitales, que obtuvieron su matrícula este año tras cuatro años de construcción de la red de medios digitales comunitarios, expresó: “Ahora, juntos tenemos un nuevo desafío para que las federaciones de medios conformemos un gran proyecto colectivo en el que ya estamos trabajando que sería la Confederación de medios cooperativos”.

Culminó este bloque Daniel “Pollo” Fosaroli, el presidente de la flamante Federación de Radios Cooperativas, quien explicó: “FARCO nació como federación, pero al haber radios que eran comunitarias, de fundaciones u otras tantas que no tenían personerías jurídicas, pocas como cooperativas, era difícil crear la federación con personería jurídica, por eso se puso de nombre foro. El primer desafío 28 años atrás fue unirnos para defendernos de los constantes ataques del Estado. Al comienzo las radios de Farco no pensábamos en negocio, ni siquiera lo veíamos como trabajo, sino era nuestro objetivo servir a la comunidad. Luego entendimos que el llevar a cabo la comunicación popular tenía que ser un trabajo digno. Más tarde entendimos que la cooperativa formaliza el trabajo y así comenzamos a trabajar para que se transformen en cooperativas y así llegamos a esta federación. Porque para los medios comerciales, si son grandes y pocos, mejor y así concentran el poder, para los medios comunitarios, si somos muchos, es mejor. Porque nuestro pueblo necesita que seamos muchos, y mejores”

Tras la entrega de la matrícula, se presentó el libro “Cada Radio es un mundo” donde se busca ayudar a mejorar los medios comunitarios de acuerdo a su impronta. De la misma manera se presentó el juego llamado FARCOOP, que -al estilo de los conocidos Monopoly o El Estanciero- sobre un tablero con casilleros, hay cartas con preguntas vinculadas al cooperativismo que los jugadores deben responder y así avanzar.

Para finalizar la jornada, se celebraron 10 años de la creación del FOMECA (la herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los gravámenes y multas de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios) junto con sus autoridades. Además el expresidente de FARCO y actual responsable de Políticas Públicas de esa entidad, Néstor Busso; María Sucarrat, subdirectora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Luis Zarranz, coordinador de Investigación y Estrategia de Medios Comunitarios de dicha Subdirección, iniciaron una charla debate sobre el rol de las radios comunitarias, el cooperativismo y las políticas públicas para una comunicación democrática