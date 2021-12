Se juntaron los ex Boca: Ricardo Centurión y Darío Benedetto, a plena Navidad

Ambos con pasado en el Xeneize, se encontraron para disfrutar de un momento en las Fiestas. Además, estuvo presente Iván Marcone.

Fuente: TYC Sport

Muchos futbolistas aprovecharon el receso para viajar a su país natal y pasar las Fiestas junto a sus familiares y conocidos. Este caso es el de Darío Benedetto, quien viajó a Argentina y aprovechó para juntarse con Ricardo Centurión, un viejo socio en las arcas de Boca.

El delantero, actualmente perteneciente al Elche de España tuvo un encuentro, con sentimiento boquense de por medio, con el futbolista de Vélez, quien está en conflicto con el club por ausentarse repetidas veces a entrenar.

Ricky, que vistió los colores de Boca entre 2016 y 2017 se tomó una foto con el Pipa y la subió a sus redes sociales. «Hermano» escribió sobre la imagen que publicó con el atacante que tuvo lugar en Brandsen 805 entre 2016 y 2019 y enamoró a más de un hincha con sus goles con la camiseta xeneize.

En la fiesta además estuvo Iván Marcone, otro ex Boca que continúa siendo compañero de Benedetto en Elche, el elenco español que disputa La Liga, pero que ha hecho ilusionar a más de un fanático de Independiente luego de un posteo que realizó en redes con la camiseta del Rojo. ¿Se dará su llegada a Avellaneda?



Los hinchas de Boca coparon el saludo navideño de Darío Benedetto

«Querido Papá Noel: traelo al Pipa», «Te esperamos», «Boca te espera, Pipa», «Danos el mejor regalo a los bosteros», «Volvé Pipa» y «Bienvenido a casa» fueron algunos de los pedidos que recibió Benedetto -quien además fue elegido como el 9 de Boca en 2022 en una encuesta de TyC Sports- a través de su cuenta de Instagram.

Mensaje en las redes para Benedetto

De hecho, hace unos días, el jugador de Elche -es uno de los accionistas, aunque hoy es suplente ante el buen rendimiento de Lucas Boyé- inauguró un gimnasio en la cancha de Arsenal, su ex club, y habló sobre su posible refuerzo a La Bombonera. «Lo dije en su momento cuando me fui. A Boca voy a volver, ya sea como hincha o jugador. Yo estoy agradecido con la gente de Boca por el cariño hermoso que me brindan hasta el día de hoy. Ojalá que el día de mañana pueda volver», confesó el atacante más indiscutido después de la salida de Martín Palermo.