Se descompensó Amado Boudou mientras daba una charla en Neuquén y fue trasladado a una clínica

El ex vicepresidente participaba de un evento en la Universidad Nacional del Comahue. Fue trasladado al hospital Castro Rendón

Fuente: Infobae

Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, se descompensó esta tarde mientras participaba de un evento en Neuquén que se llevaba a cabo en la Universidad Nacional del Comahue. El ex funcionario debió ser trasladado al hospital Castro Rendón para que le realicen chequeos y monitorear su estado de salud. La semana pasada se había contagiado dengue.

“No es nada grave, está fuera de peligro. Fue una descompostura mientras estaba dando una charla pero está en la guardia, está atendido, en observación. Está todo bien”, dijo una persona de su entorno a Infobae.

El ex ministro de Economía, de 60 años, había sido invitado a disertar en el seminario “40 años de Democracia en Argentina: 1983 – 2023″ y cuando le tocó hablar comenzó a sentirse mal hasta que se descompensó.

En la previa, Boudou había visitado los estudios de Radio Universidad Calf. Llegó a la región para participar del marco del Seminario «40 años de democracia», impulsado por la secretaría de extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y la Casa Patria Neuquén.

Las actividades comenzaron a las 18 en el «Aula Magna Salvador Allende», ubicada en Buenos Aires 1400 en la sede Bardas de la UNCo.

Durante los últimos meses, el ex vicepresidente brindó charlas en diferentes ámbitos académicos y tuvo varias participaciones mediáticas donde condenó la política económica de Cambiemos. Sin embargo, también cuestionó la negociación con el FMI que lideró Martín Guzmán y la falta de un plan antiinflacionario de Alberto Fernández.

En agosto de 2018, Boudou había sido condenado a cinco años y diez meses de prisión porque personas de su entorno -cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner- se habían quedado con la fábrica de hacer billetes Ciccone. La condena, que en diciembre de 2020 fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, fue por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública.