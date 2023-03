Se abrirán aguas nacionales para la pesca de langostino

A partir del 15 de abril se podrá desplegar tangones en el sector norte por fuera de la Veda de Merluza a la altura del paralelo de 41º donde los barcos arrastreros han reportado langostino de tamaño comercial, según confirmara el INIDEP. Descontento en el sector tangonero congelador. Inicio de campaña.

Fuente: Revista Puerto

El Consejo Federal Pesquero ha decidido en la reunión del martes pasado dar apertura a la temporada en aguas nacionales por fuera de la veda de merluza. La flota tangonera podrá operar sobre el langostino a partir del 15 de abril en el sector norte, sobre el paralelo de 41º Sur. La decisión no responde a lo solicitado por Moscuzza, Solimeno y Conarpesa que pretendían comenzar inmediatamente, ni a lo solicitado por el sector tangonero histórico que pedía retrasar la apertura hasta fines de abril para contribuir a mejorar las condiciones de mercado.

En la reunión anterior se había decidido consultar al INIDEP si consideraba oportuno realizar una prospección antes de dar inicio a la temporada y según informaron los consejeros, los biólogos indicaron que “una prospección en el área no aportaría mayor información de la que ya se cuenta a través de los datos provenientes de los buques fresqueros con despacho a la especie merluza, que se encuentran operando en la zona, y que tanto las capturas como los tamaños de los ejemplares son adecuados para la habilitación a la pesca comercial de langostino”.

Agregaron los consejeros que “la protección del proceso reproductivo que se realiza durante los meses de primavera verano en el paralelo 41°00 S, permite habilitar a la pesca comercial sin afectar el normal desarrollo de la población” y decidieron dar inicio a la temporada en aguas nacionales 2023 “a partir de las 07:00 horas del día 15 de abril”.

En la reunión anterior los consejeros también habían solicitado que se convocara a la mayor brevedad posible a la reunión de Comisión de Seguimiento de la pesquería para profundizar la discusión y se suponía que hasta tanto, no se tomaría una resolución. Sin embargo, al no existir impedimento biológico para la apertura, las autoridades la habilitaron como sucede con cada una de las subáreas a lo largo de toda la emporada.

En el sector tangonero congelador ven con preocupación la apertura del sector norte, consideran que lo que pueda producirse en dos o tres mareas no cambia la realidad de las empresas y sin embargo puede contribuir a no frenar la tendencia a la baja del precio del langostino. “La pesca olímpica no contribuye, si cada uno tuviera una cuota seguramente no estarían tan apurados en capturar”, señalaba ayer un operador del sector.

Una vez que se dé apertura, quienes festejan el inicio de la temporada y quienes no, se terminarán dirigiendo a la zona de pesca, porque si uno despliega tangones, lo hacen todos. Si contribuye a bajar el precio o no genera incidencia como sostienen las empresas que solicitaron la apertura se verá en el corto plazo.

Para el inicio de la temporada dentro de la veda, la más importante, faltan dos meses aproximadamente; la fecha exacta se conocerá una vez que termine la campaña de evaluación que se pone en marcha mañana con la zarpada del Bogavante Segundo y también podrá saberse con mayor exactitud qué se puede esperar para este año en cuanto a la abundancia del recurso.