Sargento de Policía le salvó la vida a un hombre haciéndole RCP y la Jefatura lo reconoció

Se trata del caso de Julio Arosteguichar, que presta funciones en el Comando Radioeléctrico y que, el 30 de abril pasado, le hizo reanimaciones a un operario de SPSE tras haber sufrido una descarga eléctrica. En declaraciones a los medios locales, agradeció a su scompañeros y dijo que, cuando se enteró que el hombre estaba bien «fue uno de los días más felices» de su vida.

Fuente: La Opinión Austral

La Jefatura de Policía de Santa Cruz entregó una mención a un efectivo de la fuerza que, hace menos de un mes, le realizó maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) a un vecino que había terminado electrocutado en El Calafate.

Se trata del caso de Miguel Cárcamo, el operario de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) que por estos días se encuentra recupérandose gracias a la labor de los profesionales de la salud del SAMIC.

Uno de los primeros en asistir al operario fue el sargento Julio Arosteguichar, que presta funciones en el Comando Radioeléctrico. Él le realizó las maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia y, por este acto heroico y lleno de profesionalismo, fue reconocido por sus superiores.

La mención fue retirada por Arosteguichar, este miércoles, en las oficinas de la Regional Sudoeste y, luego de eso, habló con Señal Calafate e indicó: «Me tocó acudir al llamado, lea quiero agradecer a mis compañeros que estuvieron conmigo esos días. Días después, el doctor me llamó y me dijo que, de no ser por lo que hicimos, hoy Miguel (Cárcamo) no estaría con vida. Fue uno de los días más felices de mi vida, mis compañeros también están capacitados», aseveró.