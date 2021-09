Santa Cruz: Trabajadores mineros hicieron banderazo en apoyo a la comisión directiva de AOMA Santa Cruz

Se desempeñan en el yacimiento Cerro Moro, y viajaron desde Puerto Deseado para entregar una nota de apoyo a los dirigentes del sindicato.

La demostración es una respuesta a la agrupación 27 de julio, un espacio interno que pone en entredicho la legitimidad de la comisión y quiere la realización de unas elecciones que no se pueden realizar por que un DNU nacional no la autoriza debido a la pandemia.

Trabajadores mineros provenientes de Puerto Deseado se hicieron presentes en la sede provincial de AOMA Santa Cruz, ubicada en Puerto San Julián, para entregar una nota de apoyo a la comisión directiva del gremio frente a las críticas y denuncias de sectores opositores al interior del sindicato.

La nota de apoyo traída por los 25 mineros desde el yacimiento Yamana Gold (Cerro Moro) tiene la firma de aproximadamente 500 trabajadores. Este contundente gesto a favor a la dirigencia del sindicato se vio reforzado por un notable banderazo a las afueras de la misma sede.

Esta demostración de legitimidad surge a raíz de la postura combativa de una agrupación llamada «27 de Julio«, también de Cerro Moro, quienes critican que no se llaman a elecciones en el sindicato y los delegados del yacimiento tienen su mandato vencido.

A su vez, también denunciaron ataques de una supuesta patota cuando se encontraban en la recolección de firmas para presionar por un inmediato llamado a los comicios.

DNU nacional no autoriza elecciones sindicales

Fabián Águila, uno de los miembros de la comisión directiva de AOMA Santa Cruz, agradeció el apoyo de los obreros que se acercaron a la sede gremial, y declaró hoy ante El periódico de la tarde que si no se ha llamado a elecciones es porque existe un DNU del gobierno nacional, al cual adhiere Provincia, que dice que no se pueden realizar debido a la pandemia..

El sindicalista agregó que no hay ninguna otra razón para que no se pueda elegir a los representantes mas que la mencionada, y llamó a la agrupación a estar tranquila, porque no hay justificación en sospechar que los delegados ni nadie quieran eternizarse en sus cargos.

No hubo violencia

Sobre los supuestos hechos de violencia, el miembro de la comisión directiva rechazó que, más allá de fricciones típicas que pueden tener lugar entre distintas posturas, hayan habido hechos de agresión hacia representantes de 27 de julio.

A su vez, Águila invitó a esta agrupación a repensar su postura de crítica sistemática y tener en consideración los avances realizados por AOMA Santa Cruz a lo largo de los años. Asimismo, remarcó que las puertas del sindicato están abiertas para cualquier aporte o ayuda constructiva.

El dirigente gremial consideró que los trabajadores mineros, en la actualidad, cuentan con beneficios y nivel de vida ampliamente mayores a los de hace más de una década atrás, cuando el sindicato no tenía recursos sustanciales como los que tiene hoy, con amplias instalaciones, prestaciones e infraestructura.

