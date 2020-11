Santa Cruz: sin definiciones oficiales sobre el futuro próximo de la actividad minera en la provincia

En estos días la situación epidemiológica en el sector minero en la provincia de Santa Cruz generó una gran preocupación, que provocó numerosas versiones que generaron confusión, aunque lo único concreto es que no hay una definición oficial sobre si habrá un cese en la actividad, o cambios en cuanto a los protocolos en la minería.

Dentro de las tres patas principales que tiene la minería, gobierno, empresas y trabajadores, la única voz oficial que se pudo escuchar es la del Secretario General de AOMA Santa Cruz Javier Castro, que mediante los medios de comunicación expuso el punto de vista de los trabajadores, insistiendo que lo primordial es la salud de los mismos.

Castro salió al cruce de la propuesta de diputados que pidieron que haya un triple hisopado para los trabajadores mineros, cuando afirmó que “la propuesta nace de una base sin fundamento alguno. Primero, si supieran un poquito de cómo es hisoparse, jamás lo hubieran propuesto. Segundo, voy a los hechos reales. Si eso garantizara que nada sucederá, bienvenido, pero aquí no hay fórmulas. Tenemos trabajadores que entraron al yacimiento con dos hisopados negativos y al décimo día se le presentó el virus”.

También se escuchó que el régimen se extenderá a 28 días las rotaciones de trabajadores mineros en la provincia, información de Ignacio Suárez Moré, secretario de Estado de Políticas Públicas en un mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, aunque esta información todavía no ha sido acordada entre gobierno, gremio y empresas.

A su vez desde Cerro Vanguardia circulan por la red informaciones, que serían enviada por parte de la empresa a los trabajadores, en la que les informan que “las informaciones estarán interrumpidas por diez días”, aclarando que estarían volviendo a la actividad el 21 de noviembre, y dejando en claro que “la salud y la seguridad de nuestros empleados, colaboradores y de las comunidades en las cuales operamos son nuestra prioridad”.

Con respecto a Cerro Vanguardia, ya hubo cien trabajadores que dieron positivo, aunque algunos se permiten dudar con que todos se hayan contagiado en la mina.

Por su parte Gardonio, intendente de San Julián, también opinó haciendo la más fácil, cuando culpó en gran parte a la situación epidemiológica de la localidad a la minería, aunque también admitió que “han detectado muchas fiestas familiares y fiestas clandestinas en quinchos” situación obviamente ajena al sector minero.

Otro brote fue detectado en Minera Santa Cruz, con cinco casos confirmados con Covid-19 dentro de la unidad San José, lo que llevó a aislar 38 trabajadores por encuadrar como contacto estrecho, informó la empresa.

A su vez desde la CAEM aclararon que quien está participando en las discusiones relacionadas con la prevención del COVID-19 en la provincia de Santa Cruz es la Cámara Minera local, o sea, CAMICRUZ y que CAEM fomenta y apoya todas las acciones en el marco de la pandemia con miras a preservar la salud de las personas que trabajan en el sector y las comunidades donde la industria minera opera.

Las empresas aún no se expresaron sobre las diferentes versiones que circulan, y en diálogos mantenidos off the record, aseguran que realizaron un gran esfuerzo para cumplir con los protocolos y estarían de acuerdo en modificar lo que sea necesario, aunque extraoficialmente podemos decir que no estarían de acuerdo en paralizar la actividad -salvo el caso puntual de Vanguardia-.

Aún no se conoce la postura del Secretario de Minería de la Provincia sobre la situación.

Habrá que estar muy atento a las reuniones que se producen de manera frecuente, donde se definirán los pasos a seguir en cuanto al desarrollo de un sector clave como lo es el de la minería en la provincia de Santa Cruz.

