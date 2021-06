Santa Cruz: Silvina Córdoba, ministra de la Producción, ratificó la marcha de la política estatal minera.

La ministra Silvina Córdoba precisó que operadora scomo Newmont, Don Nicolás y Yamana Gold apuestan a la exploración. El precio del oro incentiva inversiones.

“La gobernadora -Alicia Kirchner- nos dijo que cuando nos vayamos de la gestión debemos tener explorado el 40% del Macizo del Deseado”, dijo la ministra de la Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba, en una entrevista cedida a CNN Radio San Juan el último sábado.

La definición ratifica que el desarrollo de la industria metalífera en el distrito se sostiene como política de Estado que busca aliarse estratégicamente con el sector privado y las comunidades para promover el desarrollo de la provincia.

De hecho, en mayo de 2020, desde el Poder Ejecutivo Provincial habían precisado a La Opinión Austral que el distrito de clase mundial se encuentra explorado entre el 15 y 20%. El objetivo de la actual administración provincial es finalizar el periodo institucional con la llegada de inversiones que permitan “duplicar la exploración”.

“No estamos trabajando a tontas ni a locas, sino con recaudos y generando oportunidades. La gobernadora siempre nos pide que las actividades tengan territorialidad con desarrollo en las comunidades vecinas”, puntualizó.

En otro orden, como lo marcó a La Opinión Austral, ratificó que “la licencia social es el eje de trabajo principal y eso permite que todos los actores involucrados en la minería, tanto las empresas como los inversionistas, el Gobierno y los sindicatos, tengamos esa visión de gestionarla y permitir el mejor provecho de la actividad en nuestra provincia”.

Exploración

Las estadísticas oficiales indican que la mitad de los proyectos argentinos que en la actualidad se encuentran en producción se ubica en el Macizo del Deseado, Santa Cruz.

A esta ventaja competitiva -que la ubica como el mejor distrito del país para la inversión directa según estudios de instituciones canadienses- se suma la tendencia en alza del oro y la plata, incorporando mayores beneficios a la hora de definir el destino de aquellas inversiones.

“Con una nueva zona de exploración que tiene Newmont, estamos trabajando para seguir avanzando en una asociación mayor”, precisó Córdoba a la emisora sanjuanina. Se trata de una asociación estratégica que nació en PDAC 2020 con la participación de Fomicruz SE.

“Hay empresas exploratorias que han tenido muy buenos resultados. El otro día estuvo la empresa Barrick en una reunión para ver qué posibilidades de inversión tiene en nuestra provincia. Incluso Fomicruz ha tenido contacto de empresas exploradoras interesadas en las carteras que tiene la provincia, así que las perspectivas creo que son buenas”, dijo Córdoba.

“No tengo el dato de la vida útil de cada emprendimiento, pero seguro que hasta el 2030 tenemos actividad minera. Todo depende también de las inversiones y de las actividades exploratorias que tenga cada uno. Por ejemplo, Newmont está pidiendo mayores exploraciones, Yamana Gold y Don Nicolás también”, declaró a la emisora sanjuanina.

Los más de 20 años de actividad metalífera dieron la suficiente experiencia al Estado santacruceño para determinar que a medida que esto vaya dando buenos resultados donde ya están produciendo, la vida útil también se extenderá.

“Estamos trabajando fuertemente con Cerro Vanguardia y con el Gobierno Nacional por el tema de inversiones que necesitan realizar para mantener la vida útil. Es la empresa que tiene el horizonte más próximo de cierre”, detalló.

Así, mientras que la pandemia representa desafíos permanentes para el sector productivo, la minería tiene viento a favor y logra sostenerse en un escenario positivo en el mediano plazo.

El pasado 7 de mayo, fecha en que se celebra en Argentina el “Día de la Minería”, La Opinión Austral informó que el distrito patagónico produjo 728 mil onzas de oro y plata en 2020. La performance superó el 70% de la producción prepandemia.

“Este año las proyecciones indicarían que tendrían que ser mejores. El 70% de lo que se exporta de Santa Cruz tiene que ver con la minería, así que esperamos que este año, de no mediar ninguna cuestión extraña con la pandemia y con ningún imprevisto, la producción sea mejor”, dijo Córdoba.

La Opinión Austral precisó que en el presente año la producción metalífera de Santa Cruz se ubicaba entre el 80 y el 100% de su capacidad operativa.

Marco legal

En el diálogo de la ministra santacruceña con la radio sanjuanina se trató otro aspecto de importancia que el Poder Ejecutivo Provincial trabaja para mejorar la práctica industrial: la Ley de Superficiarios.

Córdoba insistió en que se trata de “un correlato de la actividad petrolera. En el caso de haber conflicto de intereses, o no ponerse de acuerdo respecto a los permisos y los montos a pagar cuando ingresan las empresas juniors a campos privados”, el Estado “establece una serie de mecanismos para llevar seguridad jurídica tanto al superficiario como a la empresa, así esta puede desarrollar su actividad sin inconvenientes”.

De esta manera, el distrito patagónico trabaja para generar “marcos legales de negociación para dirimir las disputas que pueda ver entre el dueño de un campo y la empresa exploradora. Tiene que entrar a la Cámara de Diputados y ver cuáles son las propuestas o modificaciones que podrían ingresar los legisladores”.

“También articulamos con el Ministerio de Trabajo para generar un manual de infraestructura básica o de reglas claras respecto a las condiciones que operan esas empresas juniors en cuanto a seguridad e higiene, habitabilidad, accesos, para mantener armonía entre los sindicatos, las empresas exploradoras y las distintas áreas de inspección que tiene el Gobierno Provincial”, concluyó.

ESTEBAN TEJADA: “EL ALTO PRECIO DEL COMMODITY SE TRADUCE EN MÁS EXPLORACIÓN»

Los valores actuales de los commodities metalíferos -sin dudas- constituyen una buena noticia para los distritos mineros, entre ellos los de Santa Cruz.

De hecho, la Secretaría de la Minería de la Nación celebró que el pasado miércoles el oro registró su máxima cotización en los últimos cuatro meses y medio, por encima de los US$ 1.900.

Por su parte, la plata ascendía hasta fines de la semana pasada a los US$ 27,80 la onza, aunque luego retrocedió a US$ 27,60, cuando el promedio del año pasado fue de US$ 16,31 la onza, mientras que en 2019 se situó en US$ 15,32.

Para conocer cómo impacta este escenario en Santa Cruz, La Opinión Austral dialogó con el presidente de Fomicruz SE, Esteban Tejada.

La Opinión Austral: ¿Cómo impacta la suba de precios de los minerales en Santa Cruz?

Esteba Tejada: los precios de los commodities definen si se desarrollan proyectos o no. La tendencia en alza permite factibilizar proyectos que, dependiendo del nivel productivo, se pondrán en producción o no.

Se trata de un análisis económico y financiero de las compañías: dependiendo de la cantidad de onzas que sean capaces de producir, definirán si avanzan en la operación.

Desde esta óptica, el actual precio que muestran los metales sin dudas que es una buena noticia para la minería santacruceña, porque lo traducimos en mayores metros de exploración, proveedores que trabajan y la cadena productiva crece y se puede llegar hasta la producción.

Además, el precio de los minerales también es el disparador para el inversor, que termina constituyéndose en un derrame para la economía local como sucede hace más de 20 años en Santa Cruz.

LOA: ¿El viento a favor permite a Fomicruz potenciar su asociación estratégica? En los últimos años trabajaron con Newmont, Yamana Gold y Cerro Vanguardia.

ET: Sin dudas, transitamos un escenario positivo para el caso específico de estos acuerdos.

En primer lugar, el valor actual de la onza garantiza la continuidad del proyecto en los años que se factibilizó. Es decir que se sostiene la vida útil de la mina de acuerdo a lo planificado, sin caer en un cierre anticipado.

Ahora, al mejorar el precio, las finanzas de la compañía que invierte también mejoran. Esa rentabilidad es proclive a ser reinvertida en la exploración, apostando a la continuidad del desarrollo productivo. Esta es la tarea que hace Fomicruz al asociarse de forma estratégica con el inversor.

La reinversión en la exploración es una gran apuesta a retroalimentar la actividad.

En los acuerdos con Yamana Gold y Cerro Vanguardia -más allá que somos socios-, por definición propia de las compañías, buscan extender la vida útil de los yacimientos ubicados en Santa Cruz.

Con Newmont, la definición que tomó el Gobierno de Santa Cruz significa una nueva instancia para la industria. Pusimos a disposición dos áreas para que la compañía las explore. En caso que los resultados sean buenos, el proyecto ampliará la vida útil y habrá que avanzar en el aspecto contractual asociativo.

Tejada precisó que Santa Cruz hoy tiene proyectos maduros y otros que cuentan con no más de tres años de producción e insistió que más allá de la etapa en la que se encuentra cada operación, es “una gran noticia que los minerales se ubiquen a buen precio”, ya que “permite delinear un futuro en todas las etapas de la minería santacruceña”.

Producción

En los últimos años Santa Cruz se posicionó como el mejor destino metalífero argentino para atraer inversiones, lo que le ha permitido convertirse en la provincia de mayor actividad metalífera del país.

La provincia cuenta con siete emprendimientos en producción: Cerro Negro (Newmont), San José (Minera Santa Cruz), Cerro Moro (Yamana Gold), Don Nicolás (Cerrado Gold), Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Manantial Espejo (Minera Triton) y Mina Martha (Patagonia Gold).

Fomicruz está asociada con Cerro Vanguardia -desde 1998-, Yamana Gold y Patagonia Gold.

