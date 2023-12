Santa Cruz: investigan negociados con vales de combustible y trabajo en negro en el Ministerio de Trabajo

Así lo afirmó a Radio Nuevo Día, el ministro de Trabajo de la provincia, Julio Gutiérrez. El funcionario adelantó que se realizará una presentación judicial este miércoles por el caso de los vales de combustible.

Luego de haber jurado como representante de Santa Cruz en el Parlasur durante la jornada de este lunes en Montevideo, Julio Gutiérrez charló con Radio Nuevo Día acerca de la asunción sin dejar de lado críticas para con su par mandato cumplido Mario Metaza y adelantar acciones que se llevarán adelante el miércoles cunado realicen la presentación de una denuncia por la estafa con vales de combustible que se realizó dentro del ministerio.

En este marco al ser consultado si tendrá dualidad en los dos cargos Gutiérrez como diputado del Parlasur y ministro de Trabajo manifestó: “Está bueno, que me lo pregunten para para sacar dudas de alguna gente para que la gente se entere esta es una representación de Argentina en el Mercosur, no cobra sueldo solamente los viáticos si hay que viajar y si no las sesiones se hacen por zoom”, explicó.

Y continuó: “Hay algunos medios que todavía no se han dado cuenta que en Santa Cruz ha cambiado la realidad política y andan dando vueltas ahí con alguna versión, tal vez pretendan que tenga el formato Metaza que fue ocho años diputado al Parlasur, dejó ahora de serlo y Santa Cruz no está enterado de eso y de hecho no ha traído un solo tema de agenda internacional para la provincia”, lanzó.

Sobre las paritarias docentes

Al ser consultado por los conductores de “Fuera de Contexto” sobre su presencia en las paritarias del sector docente manifestó: “Estaremos ahí en esas reuniones oyendo lo que se hable, obviamente intercambiando con el sector docente, pero va a ser todo en el ámbito del Ministerio de Trabajo así va a ser. Cuando estuve ahí en el piso les conté que cuál era el formato que le queríamos dar a este ministerio que tenía que ver con todas las cuestiones del mundo laboral en la provincia la vamos a manejar desde Ministerio de trabajo. Queremos darle formalidad a la cuestión laboral porque es un tema importante, no es un tema más una paritaria, no es un tema más, la discusión salarial o laboral es un tema importante porque tiene que ver con lo que tiene que volver a la gente si un trabajador está bien, va a trabajar bien y le va a dar un servicio a la comunidad”, explicó. Quiero decirles que en la cuestión paritaria para que puedan cerrar el tema ese, será el 20 una reunión en el inicio de la discusión paritaria y ahí empezaremos a transitar un camino distinto en donde todos los sectores son responsables, dirigente gremiales estado y trabajadores”, remarcó.

Denuncias

Más adelante en la charla Gutiérrez explicó: “Armamos un gran equipo de trabajo, nos encontramos con novedades quería darle una primicia les tiro un título, quiero que sepan que me encontré en el Ministerio de Trabajo una realidad que no era la que me dijeron en la transición y hasta me encontré un trabajador en negro en el Ministerio de Trabajo entonces ustedes fíjense que esa es la situación con la que se ha desarrollado todo este gobierno en estos ocho años con contratos basura. El gobernador lo dijo claramente los famosos UR que son unidades redistributivas las usaban para un montón de cosas menos para beneficio de la gente que no trabajaban, con un ministerio que no funcionaba, con expedientes abandonados y caídos en su proceso administrativo”, dijo.

Y continuó: “El miércoles vamos a estar con el equipo de abogados que tiene Ministerio de Trabajo presentando una denuncia por la compra de combustibles .Es que es que realmente han hecho de la cuestión pública. Yo el otro día decía lo que ha pasado en el estado de estos años es como si hubieran hecho una fiesta en un velorio, no les importó absolutamente nada, entonces cuando lo escuchan al gobernador cuando hace anuncios se pone mal porque tiene que dar esas noticias por culpa de malas políticas o de política inexistente del Estado durante muchísimos años, por eso dice que en Santa Cruz se terminó la fiesta”, remarcó.

Nosotros- prosiguió- encontramos la compra de combustible en nuestro ministerio en seis meses se gastaron un millón y medio de pesos en un expediente que está mal diligenciado.

“Ahora tenemos 126 expedientes estuvimos trabajando el sábado hasta las tres de la tarde en el ministerio separando los expedientes pudimos ver 120 esos expedientes que los han dejado caer porque no lo han diligenciado, tenían que ver con multas y cuando decimos multas no tiene que ver con la cuestión este de recaudación, sino que tiene que ver con que se detectó que algún empresario estaba haciendo las cosas mal, no fue sancionado y cuando un empresario hace las cosas mal evidentemente perjudica a un trabajador o al Estado o porque está violando una ley entonces cuando se dejan caer esas expedientes perjudican al Estado perjudican a un trabajador y permiten que los empresarios violen una ley, bueno eso ha pasado y por eso ya están trabajando los abogados”

“Sobre esos expedientes y la semana que viene vamos a hacer también la denuncia porque ahí hay evidentemente empleados públicos que también no han estado a la altura en su responsabilidad como trabajadores. Son expedientes 2022 – 2023 y tenemos del 2017-2018 a los que no le han hecho nada que no se han diligenciado, que los han dejado caer”, concluyó