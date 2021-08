Santa Cruz exportó un total de USD 721,2 millones por minería

Creció 19,2% la exportación de productos mineros durante el primer semestre en todo el país. En el caso de Santa Cruz, el nivel de ventas implicó el 74% del total de exportaciones de la provincia. Y más del 50% de los USD 1.422 millones vendidos.

La actividad minera se afianza en todo el país, y en las provincias donde está afianzada gana cada vez más terreno en lo que hace al nivel de ventas al exterior por parte de esa jurisdicción.

Según los datos publicados por la Secretaría de Minería de la Nación, el total de las exportaciones derivadas de la producción minera, en el mes de junio mostró un aumento de 83,2% respecto del valor anotado doce meses atrás. Este guarismo significó el salto porcentual más elevado de los últimos años.

De esta manera, el monto acumulado en ventas al exterior, durante el primer semestre creció en un 19,2% interanual, al totalizar USD 1.422 millones, monto que se debe, principalmente, al alza en la cantidad de productos embarcados, se indicó en el informe.

Volviendo al mes de junio, en el trabajo elaborado por la cartera nacional a cargo del ingeniero Alberto Hensel, las divisas generadas por las exportaciones del área “mostraron un incremento en todos sus segmentos”.

La suba fue tanto para las ventas de minerales metalíferos como para los que no lo son

Los envíos de oro durante el sexto mes del año llegaron a USD 222 millones y experimentaron un ascenso interanual del 92,8%, mientras los de plata fueron por USD 57,8 millones lo que significó que acompañaron la tendencia con un aumento “notable”, de 66,9% respecto de junio de 2020.

En cuanto a las exportaciones de litio, tanto de carbonato como de cloruro aumentaron en conjunto 81,8% y totalizaron en junio USD 14 millones.

De acuerdo a lo que se señala en el trabajo de la Secretaría de Minería, la suba en el caso del litio y el cloruro se debió a que se da “en un contexto mundial de escasa disponibilidad de material y una demanda del mismo que se mantiene constante”.

Pero no sólo los metalíferos tuvieron un buen comportamiento. Los minerales que no lo son también mostraron un sendero ascendente, en cuanto a las exportaciones de junio, al realizarse las comparadas con un año atrás. En el caso de la diatomita, de uso en fertilizantes e insecticidas, se observó un incremento del 129,2% en las divisas generadas (USD un millón).

Las exportaciones mineras mostraron un incremento en todos sus segmentos

Los valores exportados de calizas, dolomita y creta durante junio, si bien en cantidades reducidas, también mostraron una marcada subida interanual, del 328%, mientras los embarques de yeso crecieron 187,8%.

“La reactivación económica, que se intensificó este mes, se muestra reflejada en la actividad minera luego de la pandemia”, indicó el trabajo.

Primer semestre

En cuanto a las ventas de productos mineros por provincia, acumuladas durante la primera mitad del año, se observó un similar comportamiento creciente. Y en ese marco, se resaltó la importancia relativa de tales ventas sobre el total de las exportaciones en cada provincia, “da cuenta del rol central que ocupa la actividad minera en estas provincias”.

Así por ejemplo, Catamarca tuvo envíos por USD 51,2 millones en el semestre, y representó el 87,8% del total de las exportaciones que realizó la jurisdicción.

Medidas desde ese aspecto, detrás se ubicó Jujuy (USD 179,4 millones, 78,2% del total exportado en enero-junio) y San Juan (USD 348,2 millones, 74%), concluyó el informe de Minería.

En el caso de Santa Cruz, la exportación llegó a los USD 721,2 millones. Esto significó una participación del 74% del total del volumen exportado desde la provincia. A su vez, las exportaciones mineras santacruceñas ocuparon más del 50% del total vendido al exterior por parte del sector

Fuente: La Opinion Austral