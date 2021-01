Santa Cruz: De vender pastas y cuadros pintados a ganar 70 mil pesos en una minera

Un nuevo caso que muestra las posibilidades que brinda el sector minero para el crecimiento de la gente.

Lucía Bertolaza vivía con 500 pesos al día vendiendo pastas y cosechando lo que sacaba de su huerta. Natasha Barrientos cuidaba ayudaba a su familia con lo que ganaba vendiendo cuadros que ella misma pintaba. Las dos jóvenes de Santa Cruz pudieron entrar a trabajar a Cerro Negro gracias a un acuerdo con el Gobierno de la provincia y el gremio minero de AOMA.

La pandemia por el coronavirus golpeó fuerte a los jóvenes por el lado de las oportunidades laborales. El desempleo en la franja etaria de los que recién se deben iniciar en la vida laboral y hasta los 25 años se disparó. Son por lo general los asalariados sin descuento jubilatorio los más afectados, según señaló e propio INDEC. Trabajadores del sector gastronómico, turístico y de servicios, que fueron los mas golpeados por las restricciones para preservar la salud de la población.

Ocurrió en todo lados. En los 7 países más desarrollados que integran el G7 en la primera mitad de 2020 más de 6,4 millones de jóvenes perdieron sus trabajos. Los últimos datos del INDEC que registraron una tasa de desocupación del 11,7%, indicaron que esa razón es mayor en la franja de hombres y mujeres de entre 14 y 29 años. Para ellas la tasa de desocupación es del 23,1% mientras que para ellos es del 19,8%.

En Perito Moreno, una localidad de 5 mil habitantes al noroeste de la provincia de Santa Cruz, Natasha Barrientos perdió su empleo cuando comenzó la cuarentena. Había terminado el secundario y comenzó a cuidar a los hijos de una maestra de su ciudad. Pero con el cierre de las escuelas y la aplicación del sistema de clases virtuales la docente consideró que ya no la necesitaba porque iba a estar en casa.

Natasha, con 22 años, se convirtió en una de las tantas nuevas desempleadas por la pandemia. Como le gusta pintar comenzó a vender cuadros para ganar algunos pesos y llevar a la casa donde vive con la madre y los hermanos.

A menos de 60 kilómetros de allí, Lucía Bertolaza de 23 años no pudo seguir estudiando de manera on-line durante la pandemia por la «pésima conexión a Internet» que padece el noroeste de la provincia. Sin poder estudiar y desempleada empezó a vender pastas caseras en Los Antiguos para poder sobrevivir, «Vivía el día a día con 500 pesos y me sostenía con mi trabajo de agricultora, siempre tenía mis choclos, ajo, tomate y frutilla”, contó. “Gracias a eso, no pasé tanta hambre”, aseguró.

Natasha y Lucía son una de las tantas trabajadoras santacruceñas que ingresaron a trabajar en la mina Cerro Negro ubicada a pocos kilómetros de sus localidades gracias a un acuerdo para contratar mano de obra local aprovechando que los trabajadores de otras partes del país no pueden ingresar a la provincia por las restricciones sanitarias.

El convenio, firmado entre el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, el gremio de AOMA Santa Cruz y la empresa Oroplata, operadora del yacimiento Cerro Negro, prevé la incorporación de 400 santacruceños a la minería.

No es poco.

El sector minero es uno de los mejores pagos del país con un promedio de 200.000 mil pesos mensuales en salarios, según el sector, zona geográfica y jerarquía. En su caso cobrarán aproximadamente 70.000 pesos por la capacitación en el lugar de trabajo.

A pocos días de haber ingresado al yacimiento se mostraron emocionadas por la oportunidad laboral. En una vista que el titular del gremio AOMA Santa Cruz, Javier Castro, hizo al yacimiento Newmont Cerro Negro, ellas, junto a otros 13 compañeros tuvieron la posibilidad de contar parte de su historia.

«Pudieron presentarse y comentar cómo están llevando estos primeros pasos en la minería, se mostraron agradecidos y emocionados por los nuevos conocimientos que están adquiriendo y están con ganas de desempeñarse exitosamente en esta labor», contaron desde el gremio minero.

El encuentro ocurrió el martes a la noche, pudo saber La Opinión Austral, cuando la comisión directiva de AOMA Santa Cruz, encabezada por Castro, visitó el yacimiento Newmont Cerro Negro y pidió reunirse con los jóvenes recién ingresados de distintas localidades de la provincia para conocer cómo estaban pasando su campaña, sus inquietudes o dudas.

En el encuentro, Javier Castro les pidió que demuestren de lo que son capaces, de las ganas que tienen y de por qué quieren entrar al mundo de la minería, y agregó: “Ustedes saben que la pandemia no se fue, entonces lo que hacemos es seguir trabajando, por eso estamos acá y ustedes también”.

Los recién empleados tienen nociones básicas en minería pero algunos tienen nulo conocimiento sobre la materia por lo que representa un gran desafío. «En esta primera campaña recibirán los cursos de inducción requeridas para que luego se puedan desempeñar en las tareas designadas», explicaron desde AOMA.

«La incorporación se lleva adelante gracias al Plan Patagonia, acuerdo firmado entre el gremio AOMA Santa Cruz, el Gobierno de la Provincia y sector empresarial para la inserción de mano de obra local para los reemplazos de personal de riesgo o con residencia en otras provincias que no puede llegar a sus labores habituales», explicaron

