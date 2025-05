Santa Cruz conservará el subsidio por zona fría en el gas

Ante la creciente preocupación generada por recientes anuncios sobre la quita de subsidios por zona fría en el servicio de gas, el presidente de Distrigas S.A., Marcelo De La Torre, llevó tranquilidad a los usuarios santacruceños. Además, remarcó que la provincia de Santa Cruz no se verá afectada por la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación.

«En primer lugar, llevo tranquilidad de que no afecta a la provincia «, afirmó De la Torre. La resolución a la que se refiere el funcionario alude a la ampliación de la Ley de Zona Fría de 2021, que ampliará el beneficio a departamentos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y algunas provincias del noroeste del país.

Detalles de la resolución nacional

De La Torre explicó que la normativa nacional establece que, para aquellos usuarios con más de un medidor de gas a su nombre, el primer medidor mantendrá la cobertura vital del 70% del subsidio de zona fría. Los medidores adicionales, en cambio, verán una disminución en el reconocimiento del subsidio, pasando a un 30%, lo que implica que el usuario deberá abonar el 70% restante del consumo.

Es importante destacar que esta resolución aplica a todas las distribuidoras y sub distribuidoras del país, incluyendo a Camuzzi en Santa Cruz. No obstante, el presidente de Distrigas S.A. reiteró que no hay quita de subsidio al gas a pesar de esta nueva medida.

El invierno y el impacto en las facturas por el consumo

A pesar de la continuidad del subsidio, De La Torre advirtió que la llegada anticipada del invierno y las bajas temperaturas provocarán un aumento en el consumo del fluido, lo que inevitablemente se reflejará en facturas más abultadas.

Consultado sobre la percepción de menor «fuerza» del gas durante los picos de frío, el Presidente de Distrigas S.A. explicó que esto se debe a la capacidad limitada del gasoducto que atraviesa la Patagonia. «El caudal de gas tiene un tope que es la capacidad de transporte que tenga el gasoducto», señaló, indicando que, aunque haya más gas en el país, no se podrá transportar hasta que no se amplíen los gasoductos necesarios.

Fuente: Tiempo Sur