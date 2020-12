San Antonio Se Despega De Acusaciones Que La Relacionan Con Macri

Fuentes de la compañía de servicios hicieron saber a depetroleo sobre las informaciones que vinculan a la firma con la gestión del ex presidente de la Nación Mauricio Macri. Se refirieron puntualmente a las repercusiones de la columna radial realizada «por el periodista Alejandro López en el programa que conduce (La Primera Mañana) en la radio AM 550 de Neuquén».

Ante esto se indicó que «San Antonio no es una empresa macrista y Mauricio Macri no tiene ninguna relación con la compañía. San Antonio es una empresa con más de 60 años de trayectoria en el país». Asimismo recuerdan que desde diciembre de 2018, su propietario es el fondo norteamericano Lone Star.

«Tendenciosamente, la prensa suele asociar a la compañía con la gestión macrista tan solo por encontrar en ella apellidos relacionados a tal movimiento político. Sebastián Caputo es vicepresidente del Directorio de la compañía, empresario con amplia trayectoria en el mundo empresarial, ejercida siempre dentro del sector privado. En tanto, Luis Blaquier se desempeñó en el Directorio hasta el año pasado. Ninguno de los dos cumple funciones ejecutivas dentro de San Antonio», aseguraron.

Respecto al presunto salvataje que el Gobierno le daría a San Antonio, la compañía desconoce que exista tal iniciativa. «San Antonio se enfrenta durante este año a numerosos desafíos operativos y financieros y, al igual que todas las compañías afectadas por la crisis desencadenada por la expansión del COVID-19, ha solicitado acceder a los beneficios que el Gobierno dispuso para acompañar a empresas en estado crítico. Dicho de otra manera, ninguno de los beneficios que recibió la compañía fueron especiales, sino que San Antonio simplemente aplicó y sigue aplicando para acceder a planes y moratorias».

Fuente: depetroleo.com