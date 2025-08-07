Salud: asumieron las nuevas autoridades del Hospital Distrital de Puerto Deseado

La ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, concretó una agenda de trabajo en Puerto Deseado, en la que se realizó la puesta en funciones de las nuevas autoridades en el Hospital Distrital. El Dr. Irving Álvarez asumió como director, que será acompañado por Hugo González como asociado y Sara Vidal como administradora.

En continuidad con las tareas en territorio, la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross -acompañada por el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero- recorrió el nosocomio y pudo dialogar con los trabajadores de los distintos servicios del mismo, con motivo de continuar mejorando y reforzando el sistema de salud provincial.

Además, durante su paso por la localidad, se llevó adelante un encuentro de trabajo con concejales y representantes de ATE, con quienes en un marco de respeto, se dialogó entre otros temas sobre la actualidad de la salud tanto a nivel local como provincial y la situación laboral para con los trabajadores de la salud, quedando las partes dispuestas para continuar trabajando de manera conjunta.

De esta manera, desde la Cartera de Salud Provincial y, en lineamiento a las indicaciones del gobernador Claudio Vidal, se continúa articulando y trabajando con los hospitales provinciales, en sentido de aunar criterios y reforzar las líneas estratégicas y políticas de acción que despliega este Ministerio.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz