Roma. Liberman en sede mundial de la FAO, representando la Pesca Argentina

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, y Presidente del Consejo Federal Pesquero, Dr. Carlos D. Liberman, disertó en la apertura del 35º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO, en Roma. Expuso sobre las bondades del caladero argentino, el potencial crecimiento de la pesca en nuestro país y principalmente la Acuicultura. Valoró la generación de trabajo, la administración sustentable y sostenible del caladero y anticipó que la pesca argentina puede duplicar los volúmenes de exportaciones. Resaltó el potencial incremento de la mano de obra en el sector hacia el futuro, haciendo hincapié en la generación de valor agregado, tecnología en producción y conocimiento argentino con destino al mundo.

Liberman puso de manifiesto el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para el trabajo del Estado argentino dentro de la Zona Económica Exclusiva. Lo hizo durante la apertura del 35º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO, que se está desarrollando en Roma, capital de Italia, hasta el próximo 9 de septiembre.

El subsecretario recalcó que “los recursos argentinos son administrados con una visión integral. Nuestras principales especies, así como el Mar Argentino se encuentran en condiciones saludables, y la producción continúa creciendo hacia el futuro, de la mano de políticas sostenidas de investigación, ciencia y tecnología aplicada a la producción”.

“Con la Acuicultura existe un complemento en la generación de proteínas acuáticas para consumo, así como una gran oportunidad para desarrollar más divisas, puestos de trabajo y alimentos de calidad. En conjunto podríamos hablar en pocos años de superar los 4.000 millones de dólares anuales y más de 150 mil puestos de trabajo directos e indirectos”, remarcó el funcionario nacional.

La exposición del subsecretario de Pesca y Acuicultura expuso sobre el recurso langostino para dar un ejemplo del diseño de una política de sostenibilidad de los recursos y resaltó el gran crecimiento de la biomasa, a la vez que destacó el desarrollo y el fomento de los productos con valor agregado y que son enteramente transformados en nuestro país, destacando que esta acción demuestra que mediante políticas de incentivo con mecanismo de beneficios en los aranceles de exportación, también se puede fomentar a un sector para que genere más empleo y valor localmente.

El encuentro que se desarrolla en Roma, tiene por objeto poder estudiar la posibilidad de conformar un subcomité de ordenación pesquera para poder apoyar el diálogo sobre soluciones de gobernanza y gestión para la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, pudiendo además elaborarse directrices para la acuicultura y la pesca sostenible.

Liberman además contó con respecto al proceso de mejoras metodológicas para la medición del estado de los recursos, que tiene como objetivo poder saber con mayor certeza el grado de avance hacia la sostenibilidad del 100%.

“Dichos indicadores no le hacen justicia a los esfuerzos reales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Propongo se profundicen los análisis dentro de cada zona FAO, segmentando y acentuando los diagnósticos por subáreas y zonas”, expuso Liberman, quien solicitó “se diferencien las zonas en torno al combate contra la pesca ilegal, ya que actualmente son áreas enormes, heterogéneas sometidas a diferentes regímenes jurídicos, lo que impide formular diagnósticos precisos que denoten cuáles son los aspectos a mejorar y cuáles son los esfuerzos que cada Estado realiza, como ocurre en el caso argentino para la zona 41”.

Liberman además anticipó que nuestro país dará su apoyo a la iniciativa de Nueva Zelanda para que la FAO pueda trabajar en conjunto con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la efectiva implementación del acuerdo propuesto.