Rodrigo Tapari dejó un fuerte mensaje a la sociedad antes de subir al escenario

El artista habló sobre el amor, Dios, el alcohol y los excesos.

Fuente: Tiempo Sur

Este fin de semana se celebra el 121° Aniversario de Puerto San Julián, en conjunto con la Expo San Julián, por lo que habrá muchas actividades y la presentación de distintos artistas en dicha localidad. En la primera noche fue el turno de Rodrigo Tapari, el reconocido artista de la música tropical, que se subió al escenario principal e hizo vibrar a la localidad de zona centro.

Por fuera de la música y en la previa del show, habló con TiempoSur, que realiza una cobertura especial en el lugar, donde agradeció el lugar donde está ahora, sobre todo tras los hechos que vivió tiempo atrás.

“Lo trato de expresar de la mejor manera para que no sea religión sino amor, la gente entienda que tomar el camino de las drogas, el alcohol y cosas que no nos hacen bien, nos terminan llevado a la muerte. No es el camino correcto”, señaló.

“Lo digo desde mi experiencia, tuve dos intentos de suicidio. La felicidad no está ahí. hay que buscar a Dios y que más ejemplo que la pandemia, que hasta el más poderoso y adinerado estuvo encerrado. Mi mensaje es el mismo. No hay mejor que entregar el corazón a Dios, mirar al cielo y agradecer lo simple que a veces pasa desapercibido”, recalcó.