Rocío García: Generar expectativa en la gente es una canallada y es vergonzoso

En el marco de una nueva Sesión Ordinaria de la Legislatura Provincial, la vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos se refirió a la actitud que tuvo la oposición al abandonar la sesión luego de que no se tratara un nuevo proyecto de ley para la implementación del ibuprofeno inhalado pese a haber consensuado en la Comisión de Salud un proyecto que obtuvo despacho favorable por unanimidad.-

En este sentido expresó; “Tratar el proyecto consensuando en la Comisión de Salud era una cuestión de madurez. Lamento que la oposición se haya levantado. No podemos hacer una utilización política de esto. Nosotros no lo estamos haciendo. Estamos dando el debate, nos estamos informando, y nos pareció que la síntesis en ese primer artículo del proyecto consensuado tenia que ver con explicarle a la sociedad que ninguno de nosotros en la sesión esta en contra , estamos a favor de que se aplique el ibuprofeno inhalado, el suero equino, y estamos todos y todas de acuerdo en que se aplique cualquier terapia a los pacientes que la están pasando realmente mal. “

Luego de manifestar los pormenores del proyecto, la diputada García fue contundente al remarcar que “ toda esta situación, es parte de una decisión sanitaria, de criterio médico. No hay influencia política en nuestra decisión ; sino que considero que es una decisión sanitaria. Estoy convencida que es una decisión sanitaria porque nosotros decimos que hay muchos ensayos que se están utilizando, pero no tienen los estudios necesarios y que tienen que presentar en la ANMAT donde le darán la aprobación si correspondiere. Esto es vital remarcarlo.”

Respecto a la comparación entre el uso del plasma y el ibuprofeno planteado por la oposición, García explicó ; “Cuando se lo compara con el plasma es una discusión inviable porque, el plasma tiene seguridad clínica comprobada y también se ha demostrado que el plasma es inocuo y no genera ninguna complicación y lo que se esta probando es la eficacia en pacientes con Covid 19, claramente compararlo no tiene sentido.”

Ante la controversia respecto a la utilización política del tema en cuestión destacó ; “Acá no hay una decisión política sino que es una decisión sanitaria en la cual en este caso hay contraindicaciones probadas, no podemos sin el ensayo clínico , garantizar que se puede utilizar. La decisión política no fue nuestra sino de la oposición al decir que salva vida cuando ya hay demostradas contraindicaciones. Realmente al haber generado una expectativa en la gente que tiene sus familiares en terapia es una canallada y es vergonzoso. Nada va a cambiar con aprobar ese proyecto que además no esta en nuestras competencias.”

Además, García opinó respecto a la sorpresa que le generó que el bloque opositor presentase un proyecto alternativo al consensuado en la última reunión de comisiones . En este sentido destacó ; “Cuando firmamos y acordamos ese despacho por unanimidad no dijeron que iban a presentar un proyecto de ley y eso habla de la utilización política. Yo quiero estrategias sanitarias que le lleguen a la gente para estar a la altura de las circunstancias, las estrategias políticas déjenlas para las elecciones.”

Finalmente , y ante el desenlace de la sesión la Vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos fue tajante al afirmar “ Lamento que se hayan retirado de esta Sesión, porque también deberían dar explicaciones de lo que hicieron con la salud durante los cuatro años que fueron gobierno. Eliminaron el Ministerio de Salud, dejaron de entregar vacunas, vaciaron el Remediar, desfinanciaron todo el sistema de salud. Todo eso que eliminaron es lo que realmente salva vidas.”

