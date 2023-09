Roberto Cacciola, de CAEM: «La minería necesita un dólar competitivo»

El nuevo presidente de la entidad que agrupa a 150 empresas mineras reveló la agenda que se viene para el sector y cuáles son los pedidos concretos.

Fuente: Ámbito

Roberto Cacciola, de Minera Santa Cruz, asumió la presidencia de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) hasta 2025 con un fuerte llamado a la unidad de las operadoras para plantear las necesidades del sector de la minería.

“No vamos a evitar que cada uno vaya a hablar por su empresa, por lo que sea. Pero las cuestiones que son transversales a todos hay que resolverlas dentro del ámbito de la institución”, subrayó el ejecutivo al consultarle por las intempestivas salidas de dos de las mayores operadoras del país. “No queremos que se vaya nadie, pero tampoco podemos obligar a nadie a que se quede”, comentó, tras remarcar que en los últimos años se sumaron casi 70 nuevas empresas y ya son más de 150 los socios.

A Cacciola, representante del oro y plata, lo escoltarán en la vicepresidencia 1° la productora de litio Exar, representada por su titular Franco Mignacco, quien presidió CAEM en los últimos dos años; y en la vicepresidencia 2° la empresa Depromin (Lundin), titular del proyecto cuprífero Josemaría, representada por Alfredo Vitaller.

Tras asumir el cargo, Cacciola planteó los temas fundamentales a plantear al Gobierno. “Tener dólar competitivo, no tener limitaciones para importar los insumos y desarrollar los servicios que necesitamos. Son temas que se tienen que resolver rápidamente”, indicó ante una rueda con periodistas en Lex Tower. “Si no se resuelven, estamos atentando contra el crecimiento del sector”, agregó.

“La minería es un sector netamente exportador, si nosotros no producimos porque nos faltan insumos o servicios del exterior, no estamos pegando un tiro en los pies. Porque en definitiva perdemos más por no exportar que por que nos autoricen una importación”, resaltó el directivo con más de 26 años de experiencia en la entidad. “El sector exporta por 100 e importa por menos de 7. Entonces tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta que poner en riesgo los 7 pone en riesgo los 100”, añadió.

Entre otros temas también mencionó la posibilidad de discutir las retenciones a la minería y cambios a la Ley de Glaciares, que en muchas ocasiones impiden el desarrollo de proyectos donde ni siquiera hay hielos permanentes. “Hay un montón de temas que hay que poner sobre la mesa y que formen parte de ese mensaje común”, dijo, y anunció la presentación de un plan de comunicaciones de la CAEM que incluirá la difusión del trabajo de los mineros, las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

Otro de los temas importantes para la minería es el acceso a los dólares. “Hemos pedido claramente en su momento tener un porcentaje de liberación de la obligatoriedad de liquidar divisas. Era un porcentaje que era para atender todo: importaciones, préstamos y eventualmente, algún dividendo. Lamentablemente lo que nos pidieron son cosas imposibles. Hoy en día afortunadamente creo que los funcionarios lo han entendido, inferían que nosotros podíamos ser como el campo, que teníamos silos de lingotes, y la verdad que ninguno de nosotros está reteniendo material, estamos exportando porque necesitamos dinero para pagar salarios, insumos, repuestos, para operar. Porque nos están pagando un tipo de cambio que no es nada competitivo y los costos siguen creciendo. Entonces, estamos pidiendo un dólar competitivo”, insistió el empresario.

Al analizar las perspectivas de la minería, Cacciola admitió que el litio recibe fuertes inversiones porque tiene un “escenario totalmente diferente”, pero en la metalífera la situación es más complicada. “El oro y la plata siguen siendo el principal producto en decadencia. Los proyectos existentes, que la mayoría son maduros, cada vez tienen costos más altos porque te alejas más de los lugares iniciales de explotación y tenés leyes más bajas de mineral, porque es la ley de la minería. En cambio el litio aporta más que el año pasado, y el año que viene va a aportar más que este”, analizó.

En ese marco, el flamante nuevo presidente resaltó el valor del cobre para la transición energética, aunque admitió que son proyectos de largo plazo, con inversiones de millones de dólares. “Es muy lindo hablar de potencial, pero hace 30 años que estamos hablando de potencial. Lo que necesitamos es que se empiecen a concretar situaciones, y claro, hay 5 o 6 proyectos de cobre que están en las gateras, pero necesitan condiciones”, advirtió.