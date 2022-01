Río Turbio: la pandemia y “la Copa”

El intendente Darío Menna habló de la realidad sanitaria de la localidad. Además se refirió a la discusión acerca de cómo se repartirá la coparticipación tras la nueva ley, que se tratará este año.

Fuente: tiempo Sur

Mientras en la localidad de 28 de noviembre volvió el sistema de par e impar, en su vecina Río Turbio siguen la situación del Coronavirus de cerca. Ayer el ministerio de Salud informó, para el pasado martes, que se habían registrado 73 nuevos casos, lo que da un total de 416 activos. De esta manera, los datos se actualizarán cerca del mediodía de hoy, pero no deja de ser llamativo para las autoridades de la Comuna. De todas maneras, desde la intendencia pusieron en evidencia el buen funcionamiento de las vacunas, destacando el dato que no hay internados en terapia intensiva y que más del 90% de la población tiene iniciado su esquema de vacunación.

En este marco el intendente Darío Menna fue entrevistado en Tiempo FM, donde habló de la situación sanitaria, pero también avizoró el panorama político y económico que se viene, señalando además el escenario con el país hermano de Chile y el paso fronterizo a kms de la cuenca. En primer lugar, consultado sobre la pandemia, resaltó que en su localidad “no tenemos gente en terapia, pero los contactos estrechos y los positivos. Nos vimos reducidos por eso y el periodo del receso”.

Salud

Ya no se deberán aislar a las personas que tengan el esquema completo de vacunación con la dosis de refuerzo y no presenten síntomas, según informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. A pocos días de que el Gobierno redujera el tiempo de aislamiento para aquellas personas que fueron contacto estrecho de un caso positivo, ya que pasó de 10 a 5, ahora se determinó que quienes cuenten con el esquema completo de vacunación y hayan recibido el refuerzo cuatro meses atrás o menos, no estarán obligados a quedarse aislados. Consultado sobre esto, Menna indicó que esperan ver la resolución de provincia y luego tomar decisiones dentro del Municipio.

Explicó que la vacunación permite que ya no se tenga que volver a fase cero. “Avanzar con la inoculación nos permite seguir con ciertas facilidades. Hoy atravesamos el pico más alto en cuanto a contagios, pero no tenemos personas internadas. El año pasado teníamos terapias totalmente saturadas, con vecinos que hoy no nos acompañan. Lo que vivimos hoy es gracias a lo que podemos implementar, con el avance de la vacunación”, sostuvo, indicando que más del 90% de la población empezó el esquema de vacunación.

Coparticipación

A fin de año la gobernadora Alicia Kirchner se reunió con los diputados del Frente de Todos antes de cerrar el 2021. En Casa de Gobierno, la mandataria les adelantó que este año se propiciará la discusión en la Legislatura de la nueva Ley de coparticipación, lo que permitirá readecuar la distribución de fondos para los municipios. Sobre este punto, Menna indicó: “Ojala pueda ser un año en el cual se pueda discutir, hemos hablado con el diputado por pueblo. Ojalá sea un año en el cual tratemos el tema de la coparticipación. Creemos que es importante, discutimos la ley en la provincia de Santa Cruz”.

Fronteras

El Gobierno de Santa Cruz a través de los Ministerios de Gobierno y Salud y Ambiente, conjuntamente con la Delegación Santa Cruz de la Dirección Nacional de Migraciones, aunó esfuerzos para la apertura de los Pasos Fronterizos, que comunican a la provincia con el vecino país de Chile. Menna explicó sobre esto que el “paso fronterizo, por suerte gracias a gestiones, pudimos organizar el paso sanitario. Las fronteras, lo que es más cercano a nosotros están en condiciones de ser reabiertas, pero se decidió que de momento no”

“La posibilidad de apertura es algo netamente política, por la relación que tenemos con Puerto Natales. Vienen familiares hacia allí, y hace dos años no se han podido ver. Pero las fronteras hace mucho están abiertas, es mucho más elevado que la posibilidad de reapertura de fronteras”, reiteró.