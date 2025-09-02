Ricci: «Puerto Deseado sufrió años de abandono, hoy lo estamos recuperando paso a paso»

El Gobierno de Santa Cruz suma medidas para fortalecer la actividad pesquera en Puerto Deseado. Gracias a una gestión directa del gobernador Claudio Vidal, se habilitó una nueva subárea de pesca que permitirá la captura del langostino en aguas cercanas al puerto. Esta medida se enmarca en una serie de decisiones provinciales para reactivar una terminal portuaria largamente postergada.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, confirmó durante una entrevista a LU14 Radio Provincia, que por disposición de la Secretaría de Pesca de la Nación, y a pedido expreso del gobernador, se habilitó la Subárea 15 para la prospección de langostino cerca de Puerto Deseado. Cuatro embarcaciones ya están autorizadas para zarpar este viernes.

“Puerto Deseado sufrió años de abandono. Hoy lo estamos recuperando paso a paso”, afirmó, y detalló que se duplicó la cuota del langostino en el Golfo San Jorge, se trabaja para extender exenciones de tasas portuarias, y se avanza con la habilitación aduanera de la zona secundaria para procesar fresco, una alternativa complementaria a la zafra de langostino.

Estas decisiones se suman a la reconstrucción de infraestructura, en el marco del comienzo de las tareas en los Sitios 1 y 2 del muelle, y en septiembre se licitará la reparación de los Sitios 3 y 4. “Vamos a reparar más de 250 metros del sistema contra incendios, hubo que restablecer el servicio de agua y luz. Es increíble que una economía tan importante haya sido tan postergada”, lamentó la ministra.

La funcionaria también reconoció las dificultades que aún persisten: “Todavía no logramos que las empresas elijan descargar en nuestro puerto, pero estamos trabajando para recuperar credibilidad”, dijo, y subrayó el diálogo con cámaras, gremios y empresarios para garantizar condiciones claras y previsibilidad.

Finalmente, puso en valor el acompañamiento político: “Todo esto es una decisión del gobernador, que está encima de cada una de estas gestiones. Se está haciendo muchísimo en un contexto nacional sumamente difícil”, expresó.

