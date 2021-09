Repudian la apropiación ilegal de territorio argentino

Se trata de un proyecto de resolución de la Diputada Liliana Toro mediante el cual manifiestan un enérgico repudio a la actitud de autoridades chilenas puesto que no se ajusta al Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Argentina y Chile en el año 1984.

En la Cámara de Diputados tomará estado parlamentario un proyecto de Resolución de la Diputada de Caleta Olivia, Liliana Toro por el que repudian enérgicamente el dictado de un decreto por parte del Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera, en el cual plantea la apropiación de una parte de la plataforma continental argentina, no ajustándose esta norma al Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en el año 1984.

El 23 de agosto, el gobierno de Sebastián Piñera mediante un decreto establece el límite exterior de su plataforma continental de 200 millas marinas (M) desde punta Puga a islas Diego Ramírez que se extiende por el sur hacia el este del meridiano Cabo de Hornos. Cabe destacar que esta medida, adoptada por el vecino país, pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67° 16´ 0, lo cual resulta claro que no condice con el tratado firmado entre las partes.

Desde Argentina, en respuesta a esta afrenta por parte del Gobierno de Chile, el Canciller Felipe Solá, alertó que «la medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar» e indicó que «la pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional».

“Este proyecto tiene por objeto la defensa de nuestras soberanía porque este tipo de pretensiones no son por casualidad y representa una fuente de recursos naturales muy importante para nuestro país”, indicó la Diputada Liliana Toro quien agregó “la Ley Nacional 27.557 propone como límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona que hoy se encuentra en disputa y que dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)”.

“Como legisladores, no podemos más que repudiar esta actitud tomada por el país vecino y pronunciarnos en defensa de nuestra soberanía, y en este acto queremos expresar nuestra más absoluto rechazo al acto unilateral y desarreglado a las normas del derecho internacional público llevado adelante por el Presidente chileno Sebastián Piñera por medio del cual pretende fijar límites que se superponen con nuestro país, violando flagrantemente el Tratado de Paz y Amistad vigente desde el año 1984”, finalizó la Diputada Toro.

Fuente: Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz