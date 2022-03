Renzo Reynaga, de Puerto Deseado, tras sus primeros pasos en Primera Nacional: «Quiero ascender con Estudiantes y jugar en Primera»

Las redes de Río Cuarto esperan por su rey: Renzo Reynaga empezó a sumar minutos en Estudiantes de esa ciudad y se ilusiona con el máximo objetivo. Este viernes, el delantero de Puerto Deseado charló con LU12 AM680: «Ojalá que salga un hermoso torneo».

Fuente: La Opinión Austral

Un «Rey» que busca el ascenso: Renzo Reynaga, el nacido en Puerto Deseado, debutó desde el inicio -el pasado fin de semana con la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto- en la Primera Nacional y cosechó los primeros minutos en la segunda categoría del fútbol argentino. En la previa del duelo ante Defensores de Belgrano, el jóven de 22 años charló este viernes con LU12 AM680.



Lejos de iniciar cerca de la actualidad, el de Santa Cruz contó el inicio de la búsqueda del profesionalismo: «A los 12 años tomé la decisión de irme de casa. Unos meses después me fui del pueblo, con un familiar viviendo en Rosario, viajé con la ilusión y confiaba en las condiciones que tenía. Con el apoyo de mi familia, dejé todo y busqué mi sueño. Ese fue el comienzo de mi etapa más importante en el fútbol».



Compartir

«Mi idea es poder ascender con este club y jugar en Primera con estos colores».

Luego de casi seis años defendiendo la del Canalla, con debut en Primera incluido, emigró -a préstamo- a Costa Rica para jugar en la Liga Deportiva Alajuelense. Una de las instituciones más grandes de ese país. «Me sorprendió el juego, me encontré con muchos compañeros con grandísima calidad», agregó. Después de diferencias con algunos dirigentes, dejó Rosario Central y arribó al Federal «A».

Disparador

Además, estuvo en Boca Unidos (Corrientes) y Juventud Unida (Gualeguaychu), donde se destacó con diez goles: «Me llevó a escalar a la Primera Nacional. Volví a encontrar un punto más alto en mi carrera, sumando minutos y mucha confianza».

Reynaga, desde sus inicios en suelo santacruceño, siempre tuvo decidido su lugar dentro de la cancha: «Alguna vez varió mi posición, quizás en otros momentos fui más ‘9’ que actualmente. Pero siempre arriba, cerca de gol».

Enseguida, el de Santa Cruz contó su horizonte más próximo: «Siempre se apunta lo más alto, actualmente estoy muy bien acá. Mi idea es poder ascender con este club y jugar en Primera División con estos colores. Me debo a ellos hoy por hoy». En relación al presente del elenco de Río Cuarto, el deseadense sostuvo: «Estamos conformando la base del plantel, conociéndonos pero vamos en muy buen camino. Ojalá que salga un hermoso torneo».

Memoria

Sin olvidarse de sus raíces: Reynaga hizo fútbol sala en EFID en Puerto Deseado y luego pasó a «cancha grande» con la casaca de Banfield. «He aprendido y me han enseñado lo que es el fútbol. Tengo los mejores recuerdos de mi pueblo. Me costó dejar mi lugar pero eso me llevó a ser lo que soy hoy, no lo cambiaría».