Rechazo de FeTraMAR a la denuncia de Solidaire

Las Organizaciones Sindicales de primer grado nucleadas en la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL MAR ARGENTINO (FeTraMAr) mediante el presente y en defensa de los derechos de los trabajadores marítimos, portuarios y la industria pesquera nacional, expresamos públicamente el rechazo a las inexactitudes y falsedades promovidas por la ONG Solidaire y su cara visible, el Piloto de avión, Cineasta y Empresario Gastronómico Enrique Piñeyro, en su viaje aéreo a la milla 200 del Mar Argentino.

Fuente: FeTraMAr

Debemos destacar en primer lugar, que la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (A.A.C.P. y P.P.) Organización Sindical con Personería Gremial 1442, integrante de la FeTraMAr, viene llevando adelante desde hace más de diez años una campaña de concientización por el cuidado del recurso, bautizada como “DESCARTE CERO”, habiendo realizado seminarios, publicaciones, un cortometraje, presentaciones ante las diversas autoridades, etc.; sin haber recibido en todo este lapso ni siquiera una consulta de la ONG Solidaire, ni del Sr. Piñeyro, interesándose por conocer acerca de la problemática planteada, ni de la actividad pesquera nacional.

Realizada la necesaria aclaración preliminar, nos sorprende en forma negativa como la ONG Solidaire promovió una acción montada sobre supuestos hechos que desvirtúan la realidad y ponen de manifiesto la intencionalidad de obtener réditos políticos, económicos y de promoción, creando para ello una noticia falsa ampliamente repetida en importantes medios de comunicación nacional.

En primer lugar debemos destacar que es falso que las flotas pesqueras de origen chino, español, etc., se encuentren depredando el Mar Argentino, ingresando diariamente a aguas de jurisdicción nacional para realizar actividad pesquera ilegal en nuestro Mar. Los trabajadores de la Pesca, que en el ejercicio de nuestra profesión convivimos diariamente con dichas flotas, podemos dar fe de ello y muchas veces nos constituimos en custodios de nuestro territorio marítimo, dando aviso inmediato a la Prefectura Naval Argentina si detectamos buques ingresando dentro de la milla 200.

Ingresos ilegales de buques pesqueros dentro de la referida milla 200 ocurren y pueden ocurrir, pero no en la forma y con la gravedad que describe sin sustento en los hechos, el Sr. Piñeyro. No puede banalizarse de tal forma la denuncia de un hecho grave, la falta de seriedad de la denuncia mediática realizada habla mal de la ONG en cuestión y la desacredita ante los trabajadores de la pesca, que somos quienes más conocemos lo que ocurre en alta mar y que, Sr. Piñeyro, no es como Ud. lo intenta describir.

Lamentablemente con una acción tan poco seria se transforma el tema en una “cuestión de opinión”, precisamente lo que el cineasta pensó que podía terminarse con su accionar. Es su opinión cuando expresa en forma totalmente inexacta que todas las luces que veía sobre el Mar en su vuelo pertenecían a buques extranjeros que estaban depredando el Mar Argentino. Por el contrario, los datos duros que surgen de los sistemas de control ejercidos por las autoridades (ARA y PNA), indican que no se trataba de buques extranjeros sino de buques de bandera Argentina, debidamente habilitados por el Consejo Federal Pesquero para ejercer actividades de pesca en nuestras aguas.

Es infamante sostener como lo hace el Empresario Gastronómico (propietario de un restaurante que casualmente lleva el nombre de una especie marina pelágica), que “…nadie parece hacerse cargo del problema…”. Reiteramos en este punto que las Organizaciones Sindicales que conformamos la FeTraMAr nos ocupamos y preocupamos por abordar los verdaderos problemas de depredación del Mar Argentino, promoviendo asimismo que se capacite a los trabajadores de la Pesca en Argentina para salir de la barbarie, prueba de ello es el Libro “Civilización y Barbarie en el Mar Argentino” publicado por la A.A.C.P. y P.P., cuya lectura recomendamos enfáticamente al Sr. Piñeyro, si es que quiere interiorizarse acerca de las problemáticas que enfrentamos a diario los trabajadores de la pesca.

Asimismo, no podemos dejar de expresar nuestro rechazo ante las expresiones de la Diputada Mariana Zuvic, que agadece a Piñeyro la posibilidad de “ver las imágenes de este brutal saqueo”, un saqueo que no vio porque no existió. En el mismo mensaje pretende sacar provecho político de la situación, publicitando una campaña que comparte con el diputado Ferraro de la Coalición Cívica, donde mezclan la seguridad alimentaria con la pesca ilegal que, reiteramos, no es tal y por ello resulta inadmisible que se pretenda vincularlo con las carencias de las infancias. La presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la Nación aborda la cuestión pesquera partiendo de una premisa falsa y tendenciosa, desconociendo el trabajo que realizan organismos nacionales, empresas y trabajadores, y esto es de gravedad para la industria toda.

Por último y atento a que la acción llevada a cabo ha sido politizada por la propia ONG Solidaire embarcando en el vuelo realizado a dos diputados opositores al actual gobierno, que nada han hecho cuando a ellos los tocó gobernar, rechazamos el oportunismo político realizado sobre un montaje falso y tendencioso que pasará a la historia más como una farsa que como “…el puntapié inicial para plantearnos que nos falta y qué podemos hacer para solucionarlo…”, tal como fue declamado por el propio Enrique Piñeyro.

Las Organizaciones Sindicales que integramos la FeTraMAr, nos encontramos a disposición para para todas aquellas personas que deseen interiorizarse sobre la industria pesquera y que quieran sumar voluntades para mejorar la actividad, con un enfoque ecosistémico, que priorice la sostenibilidad del recurso.