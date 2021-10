Rawson, comenzó la prospección en aguas provinciales

Se dio inicio a la prospección de aguas provinciales de Chubut para observar el estadío, concentración y abundancia de langostino en aguas de su jurisdicción hasta la milla 12.

Se dio inicio a la prospección para evaluar la calidad y abundancia del langostino en aguas provinciales de Chubut. La flota amarilla de Rawson, sale a buscar el preciado langostino, producto PREMIUM demandado fuertemente en el mercado Europeo por sobre el asiático. Las reservas en cámaras de lo capturado en aguas nacionales tiende a cero, es muy poco el langostino que quedó sin vender por decisión de industriales, especulando un mejor precio del viejo continente por demandas puntuales de fin de año.

La esperanza de compradores internacionales es una zafra sostenida como se la vio en abundancia y tamaño en aguas nacionales, aunque todo estaba dispuesto para el lunes pasado, el reclamo del gremio de los tripulantes de cubierta (SOMU), hicieron postergar el inicio para las 0hs del jueves, después de una negociación que se definió como satisfactoria para ambas partes.

La prospección inicia con 14 buques pesqueros divididos en 2 áreas que van desde la misma boca del Golfo Nuevo en el paralelo 43S hasta el Sur de Bahía Camarones en el paralelo 44 56S y hasta las 12 millas náuticas de jurisdicción provincial.

“Se avecina un pronóstico desalentador para los próximos dias con vientos que van desde el Norte hasta el Sur de sostenida intensidad, por lo que se especula que el inicio real a pesca se vería postergado al menos hasta fin de la semana próxima”, según nos informó un capitán y armador de un buque amarillo afectado a la zona sur.

Mientras desde el sector industrializador se espera ansiosamente la continuidad del procesado en plantas que según miembros de CAPIP “cada día de zafra se generan mas de $200 millones en salarios, fruto del trabajo conjunto de sindicatos, trabajadores, empresarios y Estado”

Lo concreto, es que todo el sector espera una buena zafra de Chubut, incluso los “primos de Mar del Plata”, ya que en caso de no ser lo esperado, comenzaran a esgrimirse algunas presiones y cuestionamientos sobre la tan oportuna y utilizada “pesca olímpica”, que no fue mas que una forma de intentar frenar el avance que en los últimos 2 años está teniendo la participación de los pesqueros marplatenses en la pesquería, amen de la cercanía y eliminación de aquellos espacios ganados por el lobby pesquero patagónico donde aparecieron “áreas en el océano” denominados buffer, sub buffer y sub sub buffer que no eran otra cosa que una limitación de pesca y un mantenimiento de las flotas de Mar del Plata más allá de la milla 80.

Desde el sector biológico, quienes siguen desde hace mas de 40 años el comportamiento de la especie pleoticus muelleri, vienen prediciendo que si bien no se saben fehacientemente las causa, los efectos previstos es un desplazamiento al norte de la pesquería; pero fundamentalmente una división en sectores bien delimitados, tirando por tierra viejos axiomas que estimaban que el langostino nacía en Mazarredo para moverse al Noreste, mientras avanzaba su estado evolutivo, para terminar desovando y reproduciendo en aguas provinciales de Chubut entre el paralelo 43 y 44 Sur desde noviembre a marzo.

Hoy, las pruebas están a la vista, se estiman desde la óptica científica que el langostino del 41/42 jamás conoció las aguas del Golfo San Jorge, es la misma especie en cuestión, pero grupos autóctonos que nacieron, crecieron y desarrollaron siempre al norte del paralelo 42S y que su ciclo de reproducción y desove podría situarse zonas al sur de la provincia de Buenos Aires.

Hay quienes especulan que las rías de Bahía San Blas, pueden ser un lugar de desove importante entre los meses de noviembre y marzo.

Fuente: Pescare