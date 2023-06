Radicales disidentes: «Se habían adueñado del partido personas dispuestas a todo por conservar su poder»

«Cuando se llega a un límite tan delicado muchas veces no hay retorno, éste fue el caso”, aseguró el renunciado presidente de la Convención radical, “Pirri” Martínez y recordó que “un cambio verdadero qué sólo lograremos ganando elecciones, no en discursos llenos de indignación”.

Continúan las reacciones al quiebre de la UCR ocurrido días previos a la presentación de frentes electorales, debido a la judicialización de la convocatoria a un segundo encuentro extraordinario de la Honorable Convención el pasado sábado en Piedra Buena para tomar una decisión frente al nuevo escenario político que se generó tras la migración de Encuentro Ciudadano y el PRO para conformar un frente junto a SER Santa Cruz.

En tal sentido, este viernes por la tarde el renunciado presidente de la convención, Juan Raúl “Pirri” Martínez, dirigió duras palabras a quienes recurrieron a un Recurso de Amparo para frenar que el órgano partidario tomara una decisión.

El dirigente deseadense recordó que la nueva convocatoria se realizó en marco de lo establecido en las normas, con la solicitud de más de diez convencionales y para “volver a debatir y poner en conocimiento a sus integrantes la postura que tomaría ante un hecho de estas dimensiones (la salida de EC y el PRO).”

“La negativa y desesperación de un sector minoritario y autoritario que recurrió a la Justicia Federal para frenar a toda costa una discusión partidaria interna, nos ha imposibilitado expresarnos, reunirnos y peor aún, acusado en la misma Justicia viciada de la que se vienen quejando hace mucho tiempo”, manifestó.

Martínez dirigió duras palabras a los correligionarios que judicializaron la situación y fundamentó la decisión de renunciar a los cargos partidarios del presidente del partido Daniel Gardonio, el presidente de la Juventud Radical Joaquín Serra, los vocales del Comité Provincia Juan Acuña Kunz, Matías Treppo, Andrea Condori, Silvia Martínez, Eva Hassanie y Joana Cabrera y de los convencionales Martínez (presidente) y Romina Bazán (secretaria): “Ante un hecho de esa gravedad entendimos que se habían adueñado del partido personas dispuestas a cualquier cosa con tal de conservar su poder”, quienes “excedieron un límite que ya no podíamos ignorar, grave, triste, muy triste”.

Indicó que son muchos los afiliados y afiliadas que acompañan esta decisión y enfrentar “a las maniobras antidemocráticas que no podemos aceptar dentro de nuestro partido” y “cuando se llega a un límite tan delicado muchas veces no hay retorno, éste fue el caso” al poner en juego la autonomía de decisión de la UCR como partido político.

“Es por ello que estamos tranquilos y unidos, sabemos que todo nuestro proceder fué honesto y correcto. Vamos a seguir trabajando y redoblando el esfuerzo por cambiar las cosas en Santa Cruz, un cambio verdadero qué sólo lograremos ganando elecciones, no en discursos llenos de indignación que desarman matrices de corrupción por medios de comunicación pero que a la hora de poner por delante el esfuerzo concreto, prefieren conservar sus cargos yendo incluso en contra de la voluntad mayoritaria de su partido”.

“El sueño es ahora mayor, sabemos quiénes somos y a dónde queremos ir, no tememos, no dudamos y no pondremos por encima intereses personales, el tiempo nos dará la razón, eso es innegable”, concluyó Martínez.

Fuente: El Diario Nuevo Día