Quiroga destacó la solidaridad y el esfuerzo compartido en este tiempo de Pandemia

El Vicegobernador Eugenio Quiroga participó de manera virtual de la Inauguración de la remodelación del salón principal de atención al público, oficinas de recaudaciones y Tesorería de la Municipalidad de Río Gallegos.Hoy se realizó la inauguración de la remodelación integral del Salón Principal de Atención al Público de las oficinas de recaudaciones y de la Tesorería Municipal de la comuna de Río Gallegos. En la ceremonia participó el Vicegobernador Eugenio Quiroga y el Obispo García Cuerva (de manera virtual), el Ministro de Gobierno Leandro Zuliani y el Intendente Municipal Pablo Grasso, el Diputado Eloy Echazú y la Concejal Paola Costa además de trabajadores municipales y funcionarios de la comuna.

Luego de la bendición del Obispo Diocesano, Andrés Fernández Cabral junto al Intendente descubrió las placas de lo héroes de Malvinas que se colocaron en el ingreso a las nuevas instalaciones de atención al público.

Al dirigirse a los presentes, el Vicegobernador destacó las palabras solidaridad y esfuerzo porque “en este tiempo de pandemia donde el esfuerzo es compartido, son las palabras claves para que nuestras ciudades se resguarden de la mejor manera porque es la sumatoria de los esfuerzos individuales” y agregó que “cuando aplicamos el distanciamiento social, usamos el tapaboca y planteamos estas medidas de bioseguridad lo que tenemos que hacer es pensar en el otro. Si cada uno de nosotros cumple con estas obligaciones con este sacrificio si se quiere a todas las ciudades nos va a ir mejor y vamos a estar mejor protegidos”.

Más adelante, el titular de la Cámara del Pueblo saludó afectuosamente al Intendente Pablo Grasso porque “es una alegría volver a verte trabajando, sé que no la has pasado muy bien con el COVID y verte bien a todos los que te queremos nos da mucha tranquilidad así que espero que prontamente nos veamos y que todo esto sea simplemente un mal recuerdo”.

Por su parte, el Intendente capitalino destacó “desde el inicio de la gestión estamos trabajando en una municipalidad para todos, que incluya a todos los trabajadores municipales con quienes estoy muy agradecido porque siempre me ayudaron porque el norte fue poner a disposición de los vecinos este servicio de la municipalidad” y agregó “esta obra es integral la hicieron los trabajadores municipales y distintas áreas que trabajaron a conciencia con todo a nuevo para brindar un mejor servicio”.

Luego, haciendo referencia a la pandemia COVID, Grasso señaló que “tenemos que apuntar a tener una capital de Provincia más pujante, hoy estamos en boca de todos porque tenemos un alto índice de contagios y estoy seguro de que eso se revertirá con el acompañamiento de cada uno de los vecinos de la ciudad cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, tenemos que cuidarnos mucho y por ello estas metodologías de atención que presentamos hoy con estas instalaciones remodeladas llegaron para quedarse”. Finalmente habló a los trabajadores municipales a quienes les agradeció “poner su tiempo, corazón y ganas para que la gente cuando venga sea bien atendida y que sus compañeros municipales estén cómodos en sus funciones y esto es el inicio de una ciudad pujante porque en ustedes está responsabilidad de seguir creciendo y en nosotros el apoyo para que lo logren porque en esta gestión defendemos la salud, la seguridad, la modernización pero también a cada uno de los habitantes que no la están pasando bien”

