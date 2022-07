Quién es Francisco Pérez, el joven de Santa Cruz que firmó contrato con Universal Estudios

Ese acuerdo de trabajo y producción musical, le permitirá cumplir el sueño de difundir y grabar su segundo material discográfico, con el acompañamiento del reconocido productor y posicionador de talentos Alejandro Taranto.

Fuente: La Opinión Zona Norte

Francisco Pérez es músico, guitarrista y compositor oriundo de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, y logró obtener una importante firma con Universal Estudios para difundir y producir su nuevo material discográfico.

El joven de 20 años, finalizó sus estudios secundarios y luego se dedicó a trabajar en la grabación de su primer disco, donde plasmó una ardua producción musical que, meses después, le permitiría cumplir el sueño de trabajar con Alejandro Taranto.

El músico truncadense, en el mes de marzo se contactó con el productor local Daniel Padilla para ensayar una serie de canciones de su autoría y grabarlas en el “Estudio Fénix”.

Para esta producción, Pérez grabó todos los instrumentos, desde la voz, hasta guitarras y bajo; sólo faltaba la batería para lograr el sonido, influenciado por bandas como Korn, Limp Bizkit y ritmos que van desde el punk rock, al hardcore, thrash metal y new metal.

“Hay un invitado que es un rapero, también de Truncado, que se llama “Pla”, mientras estaba ensayando en mi casa quería un tema que suene bien Limp Bizkit o Korn, así que lo invité porque lo conozco desde chiquito. Le mostré el instrumental, le gustó y aceptó estar en la canción”, contó Francisco.

Después explicó: “Yo le pedí que haga la letra que hable sobre “seguir adelante” y que cante únicamente él. Y ahí está el tema, se llama “La Decisión”, indicó.

Como no tenía baterista, el productor de “Fénix” le facilitó el trabajo mediante samplers para terminar este primer disco, que finalmente el pasado 2 de junio se dio a conocer en todas las plataformas y redes sociales.

“Dani me dijo que me podía ayudar con el tema de la batería a través de samplers y yo le dije que de diez, porque no tenía mucho tiempo, tenía solamente hasta julio”, informó Francisco Pérez.

Una vez terminada la producción de “Frecosa”, (nombre que lleva su primer material), el joven guitarrista se contactó con varios artistas y productores para que analicen el trabajo realizado en el Estudio Fénix de Pico Truncado.

“A Taranto le escribí y le dije que sería un honor que escuchara, aunque sea, una canción. Aceptó y me contestó enseguida. Muy amablemente se tomó el tiempo de escuchar, le gustó y me dijo que le escriba el 10 de julio”, indicó Pérez.

Semanas atrás, Francisco se mudó a La Plata para continuar con sus estudios en la Universidad de Bellas Artes, situación que también le permite tener mayores posibilidades al alcance para producir el mencionado material musical con Taranto.

“El 10 de julio yo ya estaba acá en La Plata y acordamos en juntarnos porque me quería dar una mano para difundir mis canciones. Conocí a Roy, que sería también una persona que me va ayudar” adujo Pérez.

En este sentido, el joven músico y guitarrista informó a La Opinión Zona Norte que va a tener representación de Alejandro Taranto mediante las firmas Tommy Gun Récords y Universal Estudios.

Según lo relatado, ambas productoras van a difundir las canciones del disco “Frecosa” grabado en Pico Truncado, y van a respaldar la producción de un segundo trabajo discográfico.

“Me van a ayudar a difundir mis canciones, que sería el disco que yo ya saqué y las canciones que sigan adelante en el segundo disco de “Frecosa”, que ya estoy trabajando en eso. Ya tengo 7 canciones en el bolsillo y está quedando genial”, anticipó Francisco a LOZN.

Por otra parte, contó que desde la firma le solicitaron que arme una banda para ofrecer shows en vivo a fin de promocionar esta producción que está dando sus frutos de una manera inesperada, y además posibilitó al joven dar pasos agigantados en su carrera musical.

“Estoy tratando de buscar algún baterista y un bajista. Yo me haría cargo de la guitarra y de la voz. Cuando ya tenga el disco completo de manera demo, le mandaría a Roy y a Taranto para entrar a una sala de grabación, grabar el segundo disco, difundirlo y hacer fechas promocionales” sostuvo Pérez.

Asimismo, Francisco adelantó a La Opinión Zona Norte: “Decidí hacer una canción estilo hip- hop con una chica de Truncado que se llama Taina Abigail, ella rapea, tiene temas propios, es muy buena. Le propuse hacer una canción y yo hacer el instrumental”.

Luego explicó: “Ella se hizo cargo de la letra. Le pedí que hable de lo que quiera, si quería expresar algo o contar algo de ella, que no tenga vergüenza, y ahí nació el tema “A la Deriva”, que salió hace una semana y ya está en el canal de Taina Abigail”.

Por último y para concluir, Francisco Pérez contó: “Estoy muy feliz con lo que estoy consiguiendo, no pensé llegar tan lejos, y hay mucha gente mandando mensajes felicitándome. Eso me llena el corazón de felicidad; mi familia siempre me apoyó, están muy felices todos y yo también estoy feliz”.

Quién es Alejandro Taranto

Alejandro Taranto es un productor artístico musical y ejecutivo, músico, compositor y arreglador, representante, desarrollador y posicionador de talentos dentro del mundo del rock. En su amplia trayectoria produjo a Los Fabulosos Cadillacs, A.N.I.M.A.L, Infierno 18, Massacre, JAF, Dragonauta, Los Guarros, Soldadores, Dromedarium, Nonpalidece, y muchísimos artistas más.