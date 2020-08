Qué infracciones de tránsito pueden llevarte a la cárcel

Esta pregunta tiene fácil respuesta. Casi ninguna. Pero tal vez pienses que eso está bien. Cómo te van a meter preso por una infracción de tránsito. Es demasiado. ¿Pero si la infracción o contravención fuera tan importante como para poder matar a una persona? ¿Valdrá la pena detener al infractor con un buen castigo antes de que llegue a hacerlo? Tal vez pienses que sí o que no. Te propongo que mires este video, en el que un joven conductor, David Duglovitsky, se filma a sí mismo probando las capacidades de su coche, y presentándose diciendo así: “para los que no me conocen, me encanta correr”. Su corto y muy veloz periplo en un boulevard de Rosario osario ocurrió el 31 de diciembre de 2018 a minutos del año nuevo.