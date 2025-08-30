Puerto Deseado: turismo y gastronomía con identidad

El secretario de Turismo de Puerto Deseado, Jose Pezzano, habló con TiempoSur sobre el impulso que buscan darle al sector junto a otras localidades de la zara. en este caso han organizado en el Centro Cultural una actividad de identidad gastronómica y cultural. Además, avanzan en la puesta en valor de la infraestructura turística de sus atractivos.

El sábado 30 de agosto, el Centro Cultural de Puerto Deseado será sede de «Sabores y Saberes» y el evento que reunió lo mejor de la gastronomía regional, acompañada de música y cultura.

Jose Pezzano,destacó la organización del evento en búsqueda de la identidad regional y el impulso del turismo a través de la gastronomía y el reconocimiento de nuestra pertenencia. En esta ocasión, comentó el titular de turismo que han invitado “a la ciudad de Caleta Olivia, por el corredor del Noreste, y a la Comisión de Fomento de Fitz Roy y Jaramillo, por nuestra conección con la Ruta 281”, y amplió: “Buscamos una gastronomía con identidad. Están todos los gastronómicos trabajando en un mismo sentido: Desarrollar el turismo gastronómico, sin egoísmos, ni mezquindades , todos juntos trabajando para el desarrollo turístico de Deseado”.

En este sentido adelantó que “nuestros cocineros, transformaron el plato de la 281 en un menú que cuenta con una picada con guanaco y algas, una entrada con un tostón, un postre con crocante de algas y almendras, terminando con un licor de rosa mosqueta, todo montado sobre platos de cerámica con arcilla de Puerto Deseado”.

El titular de turismo de la localidad portuaria destacó además la participación de las demás comunas invitadas, al señalar que “cada destino trae también un artista y hemos ampliado la complementación a la cultura también”.

Inversión en infraestructura turística

La Municipalidad de Puerto Deseado, en trabajo conjunto y a pedido de los prestadores turísticos, ha completado una importante inversión en infraestructura turística con la adquisición de la cartelería informativa renovada, ahora instalada en puntos clave de la Ruta Nacional N° 281 y la Ruta Provincial N° 43.

El objetivo es mejorar la orientación y destacar los principales atractivos de la región para residentes y turistas. La colocación de la señalética fue realizada por el Distrito Puerto Deseado de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), en el marco de un convenio de colaboración. Este esfuerzo conjunto subraya el compromiso de ambas entidades con el desarrollo del turismo local.

Se espera que en los próximos días finalice la colocación de la totalidad de la cartelería prevista en el proyecto, completando así una iniciativa clave para la promoción turística de la zona. “Esta inversión refuerza el rol de Puerto Deseado como un destino de referencia en la provincia de Santa Cruz a nivel turístico, ofreciendo una experiencia más segura y enriquecedora para todos los que nos visitan”, destacaron desde la comuna.

