Puerto Deseado: Personal penitenciario pide que se intervenga la alcaidía

Fuente: Deseado noticias

Mediante una carta firmada por autores anónimos y presentada en la Justicia por el personal con prestación de servicios en la Dirección Alcaidía Penitenciaria Puerto Deseado.

En el escrito, el personal pide se tome intervención inmediata tras los sucesos que se realizan desde que el Alcaide Mayor Raúl Araneda, se hizo cargo de la dependencia.

Desde ese momento comenzó el estado de abandono hacia el personal que trabaja en la entidad. “Hay precariedad de los sectores de trabajo, falta de recursos en los sectores de cocina y guardia, incumplimiento de las reglamentaciones de seguridad e higiene en los establecimientos penitenciarios”, se menciona y agregan que “(Araneda) tiene menosprecio y realiza actos inhumanos de los compañeros que presentan certificaciones médicas a la realización de tareas administrativas, teniéndolos en el sector de guardia cumpliendo horarios sin darle actividades acordes, sin respetar la antigüedad y jerarquía”.

Entre otras denuncias, se indica que por la falta de insumos, no se cumple con el plan nutricional reglamentado para los detenidos; por tal motivo en reiteradas oportunidades los detenidos denunciaron el incumplimiento a los derechos y garantías de los internos judiciales.

“Hay un mal manejo de la administración; el director no da participación a la toma de decisiones a los oficiales de la Alcaidía”, expresan.Más adelante, denuncian que el 16 de diciembre el Alcaide ordena al móvil penitenciario (prio 04) cargar la cantidad de 16 o 17 cajas de cerámicas porcelanato, sin justificar destino de las mismas; “el Alcaide manifestó se realizaría un intercambio a beneficio de las necesidades de la unidad, donde hasta la fecha no hemos recibido respuestas”.

“No hay transparencia, nos dice que no hay fondos y que recibió la dependencia con deudas. Mandaron 4 cubiertas para el móvil y las que tenia las llevó a su vehículo particular”. Asimismo reclaman la falta de higiene en los sectores de alojamiento, donde no se brinda elementos de limpieza, de higiene personal a los detenidos. En cuanto a las condiciones de seguridad “no hay plan de emergencias, no hay plan de salud. Se sobre exige al personal. A nosotros nos exige y brinda beneficio a los detenidos”. Por todo esto, es que los denunciantes quieren que las autoridades que correspondan hagan intervención de manera inmediata ante estas situaciones. Finalmente destacan que ocultan su identidad por temor a las represalias que se tomarán contra ellos.