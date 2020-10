Puerto Deseado ciudad de “Transmisión Comunitaria”

Concluyó la Conferencia de Prensa en la “Sala San Martín” de la municipalidad local.

Se encontraban presentes el Jefe de Gabinete, Mauricio Marsicano y la Directora del hospital Carla Suárez. “Prohibir no funcionó” dijo la profesional de la salud. “El plan Detectar llegó a tiempo. La mejor colaboración que podemos tener es que cada uno se quede en casa”. Hay un abuelo del Hogar “San Cayetano” que dio positivo.

“Por el momento tenemos controlada la situación, pero si aumenta la cantidad de infectados, nuestro sistema podría colapsar y tendremos que contar con la infraestructura externa que ya tenemos preparada para estas contingencias extremas”, expresó Suárez.

“Hoy se conocieron nueve casos gracias al “Plan Detectar” y un caso detectado por medio del Hospital que es un abuelo del Hogar. En total son 10 nuevos casos positivos”, indicó.

Este abuelo se encuentra con un cuadro de neumonía típica de la pandemia. No tiene familiares en Puerto Deseado. Permanece estable e internado en el nosocomio local.

El Jefe de Gabinete Municipal indicó que “Todos los abuelos tienen que continuar su rutina habitual de alimentación, horarios, de compañía hacia ellos. Debemos extremar aún más las medidas. Con recambio de prendas personales y de seguridad”.

“Lo hemos consensuado con los gremios. Se dispuso un lugar en el Albergue Municipal para aquellos empleados municipales que trabajan en el Hogar de Ancianos que no quiere retornar a sus hogares por temor al contagio hacia sus familiares” Dijo Marsicano.

El funcionario municipal señaló que “Se está hablando con todos los familiares para ponerlos en conocimiento de los procedimientos que estamos llevando a cabo. En concreto estamos haciendo el testeo con el PCR que se envían a Caleta Olivia. Entre el lunes y el martes tendremos los resultados para separar negativos y positivos.”

En tal sentido, la Dra. Suárez enfatizó: “Hay una habitación preparada para los casos positivos para poder aislarlos. El personal del Hogar debe continuar con las normas de seguridad que se conocen desde el inicio de la pandemia”

“Comenzamos a tener complicaciones para aquellas personas que tengan que salir de la ciudad. No solo dependerá de los permisos provinciales y nacionales sino también el necesario aislamiento por 14 días. Las salidas son exclusivamente por cuestiones de salud” puntualizó Carla Suárez.

“Los problemas son los encuentros sociales. La autorización individual de ejercicios al aire libre y restricción a los gimnasios no afecta a la propagación del COVID-19. Será el COE el que determinará los horarios y las restricciones para todas las actividades, en función de la situación actual” dijo El Jefe de Gabinete.

Marsicano dijo: “Prefectura, Policía y Tránsito están patrullando toda la ciudad para evitar las reuniones que son las que generan mayor transmisión. Hubieron varias denuncias y se hicieron actas de infracción. Es lamentable que haya personas que a futuro carguen con una causa federal por incumplir las normativas nacionales. No estamos buscando culpables. El virus llegó a la ciudad. Esto no es contra un gobierno o una gestión. Tenemos que comprender que prepararnos como sociedad no impide que llegue el virus a la ciudad. Lo que podemos hacer es que no se siga propagando, pero es responsabilidad de toda la comunidad”, finalizó el funcionario.

Fuente: DPM – ADN24Digital