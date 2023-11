Protesta de estibadores impidió ingreso de contenedores a la TC2

Una mañana un poco convulsionada en el puerto de Mar del Plata a raíz de una protesta de estibadores en el ingreso a las terminales 2 y 3. No permitieron el ingreso de camiones con contenedores ni la salida con productos de congeladores.

Fuente. Pescare

Desde las siete de la mañana medio centenar de trabajadores no permitieron el ingreso de camiones en señal de protesta por un reclamo en el valor que perciben por las descargas en los buques.

De algún modo el no ingreso de los trabajadores de la estiba complicó la normal descarga de algunos de los buques, como así también generó algún tipo de discusión entre los protestantes y el personal de la Prefectura Naval Mar del Plata apostado en el lugar para garantizar que no se produjera ningún tipo de evento que modifique el sano orden público.

La manifestación la llevaron adelante miembros del “Centro de Contrataciones”, una agrupación que nuclea a los trabajadores de la estiba y que son convocados toda vez que las cooperativas de estibaje no cuentan con la totalidad de trabajadores para cumplir con las descargas.

Sebastián García, uno de los referentes del Centro dialogó en el lugar con PESCARE quien contó que “estamos reclamando una vez más, ya lo hicimos en reiteradas ocasiones”, recordando otras manifestaciones que han hecho a lo largo del año, como sucedió en junio y agosto especialmente, donde sus protestas pasaron desde el Ministerio de Trabajo (en su sede Mar del Plata) hasta en las puertas de la propia municipalidad marplatense.

¿Cuál es el motivo puntual de la protesta?

Estamos reclamando una vez más, como ya lo hicimos en reiteradas ocasiones. Este reclamo viene por un artículo que se está incumpliendo del Convenio Colectivo de Trabajo que es el artículo 84. Ese artículo dice que se nos tiene que abonar un 20% por plus de zafra de calamar.

La zafra de calamar ya terminó hace rato. Es un convenio que está firmado desde el 2011. Nosotros en el correr de todos estos años no lo hemos reclamado en ningún momento, porque siempre estaba en veremos, en tratativas.

¿Por qué entonces ahora el reclamo y la protesta?

Este año se empezó a reclamar desde febrero. En mayo se hicieron las presentaciones. Estuvimos a la espera y no hubo respuestas. Hace dos semanas estuvimos en el Ministerio de Nación, en el Ministerio de Provincia, estuvimos en el sindicato y quedaron que la semana pasada se reunían y que iban a tener una respuesta. No hubo respuesta, se reunieron ayer, habían quedado en tener una reunión el jueves o viernes porque faltan algunas de las “cabezas”, así que nos presentamos acá para ver si se pueden apurar porque por ahí los tiempos nuestros no son los de ellos.

Por lo que dice es un conflicto y reclamo de larga data entonces.

Esto es algo que viene de 11 años atrás y nosotros lo estamos reclamando puntualmente a partir de este año, 2023, para que se empiece a pagar a partir de este año y de acá en adelante, como corresponde.

El reclamo y la protesta, además de buscar ser visibilizados, ¿hacia quien está dirigido?

El reclamo se lo estamos haciendo puntualmente a las cooperativas de las empresas de descargas.

¿Cuáles son las cooperativas a las que está dirigido el reclamo entonces?

Son todas las que agrupa la Federación y las empresas de congelado que hay: Riomar, Pequeña Marina, Cootraport, Sol de Junio, Hipocoop, Portuarios, La Nueva Unión, todas las que operan acá en el sector congelado. El reclamo puntualmente en el sector de congelado.

¿Han tenido un diálogo cara a cara con los responsables de las cooperativas o con referentes de la Federación?

Hubo algunas reuniones previo a esto, que quedaron en tratativas, pero todo en “veremos”. Como te dije, tal vez los tiempos nuestros no son los de ellos. Nosotros tenemos una necesidad urgente, más que nada ahora ante la necesidad de trabajo. Necesitamos una respuesta urgente y por eso tomamos la medida ahora de manifestarnos en la puerta de ;a Terminal, donde trabajamos nosotros.

Si bien no realizaron un corte ni han prendido cubiertas como ha pasado en alguna otra ocasión, no les permiten ingresar a los camiones que llevarían la carga de los congeladores.

Ya no usamos esa metodología de quemar cubiertas, eso está mal, contamina y es un delito. Por otro lado esto es una medida de fuerza pacifica, permitimos el ingreso y el egreso a cualquier persona que venga al puerto.

Lo que estamos haciendo es no permitir el ingreso de los camiones de congelado porque el reclamo es sobre ese sector.

Vimos también la presencia de la Prefectura.

Si, Prefectura siempre se aproxima acá cuando tenemos algún tipo de medida, pero tienen la misma predisposición de siempre, pero sabemos que estamos incumpliendo la Ley pero estamos de manera pacífica reclamando lo que nos corresponde.

Finalmente la respuesta llegó promediando la tarde de este martes por lo que los trabajadores levantaron la medida ya que decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el día jueves próximo, donde se les prometió que tendrán una definición favorable o no, pero que al menos recibirán una respuesta a su reclamo de un 20% de incremento en su jornal (hoy el mismo alcanza a algo más de $ 36.000 por seis horas de trabajo).

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, los referentes del Centro de Contrataciones pudieron tomar contacto con el secretario general del SUPA Carlos Mezzamico, quien se comprometió a que si la respuesta del incremento es negativa, van a realizar directamente el reclamo vía Ministerio de Trabajo por lo que consideran es un incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.

De esta manera los camiones que transportan materia prima congelada han comenzado a ingresar con normalidad, luego de registrarse una importante demora y largas filas en el acceso a las terminales 2 y 3 del Puerto de Mar del Plata.