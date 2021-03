Prospección de langostino sin congeladores

Las autoridades pesqueras volvieron a convocar a la flota, pero no se presentó ni un solo barco más que en el primer llamado, siete fresqueros y un congelador. El estudio debió ser rediseñado por el INIDEP y se acortaron los días de pesca para evaluar si se abre el Norte.

El Consejo Federal Pesquero realizó una nueva convocatoria de barcos para participar de la prospección de langostino en el sector ubicado al norte de la Veda de Merluza, pero no se presentaron nuevos barcos y deberán realizarla con siete fresqueros y un solo congelador. La prospección se rediseñó y se llevará a cabo en tres días sobre dos subáreas de forma simultánea. Para poder dar apertura se requerirá un informe del INIDEP, pero no se sabe si se podrá contar con él: luego del 31 de marzo el personal científico decidirá si adopta medidas de fuerza ante la falta de respuesta a los reclamos de aumento de sueldos y jerarquización. Para los miembros del CFP la situación de los biólogos no mereció ni ser mencionada en el acta.

El 12 de marzo se cerró la primera convocatoria a buques para participar de la prospección de langostino en aguas nacionales, al norte de la veda de merluza hubbsi. Pero como tres empresas del sector congelador mantienen un conflicto con los gremios de la marinería sobre la liquidación de sueldos en 2020, las cámaras que agrupan a la flota congeladora decidieron no participar hasta tanto se resuelva.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha dictado la conciliación obligatoria, el conflicto parece seguir sin resolverse, dado que luego que el Consejo Federal Pesquero pospusiera el inicio de la prospección pasándolo del 28 de marzo al 12 de febrero y realizara una nueva convocatoria, ningún barco se sumó en el nuevo llamado.

Ocho buques fueron seleccionados, siete fresqueros y un único congelador que también se había presentado en la anterior convocatoria. Quizás ni siquiera se haya hecho un nuevo sorteo, difícil saberlo porque ni el anterior ni este han sido publicados en la página de la Subsecretaría de Pesca como corresponde por norma.

Lo que ha quedado claro con el número de barcos conseguido es que ni siquiera se han sumado más fresqueros. Es que al conflicto irresuelto con la marinería debe sumarse que algunos, además, no consideran una buena estrategia comercial ir a buscar ese langostino de menor calidad y mucho menos en un escenario de incertidumbre como el actual.

La falta de respuesta a la convocatoria por parte de los congeladores obligó a las autoridades a solicitar al INIDEP un rediseño de la prospección. Tras consultarlos se estableció que el área a prospectar (entre los paralelos 41° y 42° de latitud Sur y los meridianos 60° y 62° de longitud Oeste) se dividirá en dos subáreas que se prospectarán de manera consecutiva durante tres días cada una. La Subárea 1 se ubicó entre los meridianos 61º y 62º de longitud Oeste, y la Subárea 2 entre los meridianos 60º y 61º de longitud Oeste.

Para el 15 de abril debiera existir una resolución respecto de la posible apertura del sector norte para la pesca de langostino, pero es posible que desde el INIDEP para entonces no estén en condiciones de emitir un informe que lo avale. A partir del 31 de marzo, si no existe una respuesta a los reclamos salariales y de jerarquización que se están realizando, es posible que los investigadores adopten medidas de fuerza.

Según han informado desde ATE será una decisión que se tomará en asamblea. De concretarse se dificultaría la apertura bajo recomendación científica y en el caso del langostino podría también demorarse la comunicación de los datos de la campaña realizada en el Golfo, que determina el tiempo de apertura en aguas nacionales dentro de la veda de merluza (ver Los investigadores del INIDEP siguen cobrando sueldos de pobreza).

La situación que atraviesan los investigadores del INIDEP se presentaba ante los consejeros como un tema ineludible en la reunión del viernes, pero lo eludieron sin problema. Lo que ocurra con los investigadores es determinante para la administración de los recursos, al punto que desde el sector empresario ya han manifestado en las redes sociales el apoyo a los biólogos. Para los consejeros no es un tema importante.

Fuente: Revista Puerto