PRIOT: 58 familias recibieron documentación de su terreno

En instalaciones del Gimnasio Municipal Benjamín Verón, se realizó esta tarde el acto de entrega de decretos de adjudicación de tierras a través del Programa de Regularización Impositiva y de Ocupación de Tierras (PRIOT) impulsado por la Municipalidad de Río Gallegos.

Durante la ceremonia se recordó que desde la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Hacienda se creó un plan de regularización tributaria específico para aquellos contribuyentes que se encuentran en carácter de arrendamiento. Por ello, la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, a través de la Dirección de Tierras y Catastro realizó una actualización de datos llegando a un total de 600 vecinos que se encuentran en carácter de arrendamiento y no cuentan con la adjudicación en venta. De esta manera fue que se creó el PRIOT a través del cual se busca ordenar la situación planteada.

Gracias a ello, esta tarde un total de 58 familias recibieron el decreto de adjudicación en venta ya que se adhirieron al mencionado programa cumpliendo previamente con los pasos legales establecidos por ordenanzas. Asimismo, se hizo entrega de decreto de obligaciones cumplidas a vecinos que están en condiciones de escriturar.

La ceremonia fue encabezada por el Intendente Pablo Grasso, quien estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Diego Robles; la presidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), María Grasso; y el diputado por el Municipio, Eloy Echazú.

Además, estuvieron presentes la titular del Concejo Deliberante, Paola Costa; los concejales Jorge Arabena y Wilson Flores, el diputado Martín Chávez; integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Sebastián Puig, entre otras autoridades.

A su tiempo, tomó la palabra el secretario Diego Robles, quien inicialmente planteó que esto se trata de un acto de “justicia” y añadió que “creemos en el reconocimiento de los derechos”. Luego destacó la iniciativa del Intendente Pablo Grasso de avanzar con este tipo de acciones y dijo que “somos todos miembros de esta comunidad y ustedes, desde el momento que vinieron hace muchísimos años, algunos con su trabajo, su esfuerzo, dedicación y con su amor al haber adoptado esta tierra como propia, son los que hicieron posible que hoy podamos tener también la ciudad que tenemos. Así que para nosotros es un día de mucha felicidad”, resaltó.

Robles también destacó el trabajo del equipo de su área, de donde surgió esta posibilidad de regularizar la situación de tantos antiguos contribuyentes.

PABLO GRASSO HABLÓ DE SEGUIR CONSTRUYENDO CIUDADANÍA

Durante su alocución, el intendente Pablo Grasso, comenzó agradeciendo al Concejo Deliberante por el trabajo legislativo que ha permitido avanzar en esta iniciativa, y luego, al hablarle a los vecinos y vecinas presentes, reflexionó: “Siempre estuvo este problema. Cuando ustedes vinieron les dieron un pedazo de tierra, como marca la Constitución, y construyeron sobre algo que no sabían si en algún momento iba a ser de ustedes. Pero no únicamente pusieron los ladrillos, sino que continuaron construyendo, echando raíces, teniendo a sus hijos primero y luego ya fueron abuelos. Ahora nada los despega de ellos, de sus nietos, de sus seres queridos, y siempre cuidaron de la tierra”, destacó.

“Entonces es ahí donde nosotros marcamos la diferencia, donde ponemos en práctica desde lo institucional haciendo lo que el Estado tiene que hacer, que es resolver los problemas de la gente. Y en este caso, no se podía resolver porque faltaba un instrumento legal, porque faltaba buscarle la vuelta, algo que hoy es posible”, repasó.

El jefe comunal insistió en destacar el esfuerzo de los vecinos adjudicatarios, ya que “tanto trabajo que hicieron para construir sus viviendas” hoy tiene sus frutos.

“Quiero agradecer el gran empuje que le han dado a la ciudad, el amor que le han puesto para construirla, para criar a sus hijos, el compromiso que siempre tuvieron y que le pusieron para poder confiar en que se pueden cambiar las cosas. Yo creo que tenemos que pensar y actuar en consecuencia, que en todos los lugares debe haber cosas mejores porque todos tenemos las mismas posibilidades. Tenemos que apuntar siempre a eso, a tener las cosas en regla. Trabajar para que estas oportunidades las sigan teniendo sus hijos. Y por supuesto, tenemos que seguir entregando terrenos, construyendo viviendas, mejorando el transporte público, necesitamos tener más comercios habilitados, tenemos que tener más generación de empleo, tenemos que tener más plazas y plazoletas. Necesitamos que los pibes se diviertan y la pasen bien. Yo prefiero que los chicos pidan y demanden a que te digan no sé qué hacer porque no tienen oportunidades o no tienen dónde ir. Entonces, cada una de las acciones que implementamos son para que la calidad de vida sea mejor, para que los pibes tengan más beneficios y oportunidades, tanto como para que aquellas personas mayores tengan la posibilidad de seguir trabajando, creciendo y que nos ayuden a construir ciudadanía. Queremos que ese esfuerzo que ustedes dieron al principio construyendo su vivienda lo trasladen a las nuevas generaciones porque ese es el beneficio, ese es el camino y la forma de poder construir una ciudad mejor: cuando todos estamos involucrados y cuando reconocemos el esfuerzo del otro. Felicitaciones, y recuerden que a ustedes nadie les regaló nada, lo trabajaron durante toda la vida y lo único que estamos haciendo es asistirlos en sus derechos”, concluyó.