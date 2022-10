Presentaron el programa Vale Santa Cruz: ¿qué es y cómo acceder a la tarifa social?

Alicia Kirchner lanzó oficialmente el programa que tiene como finalidad garantizar el acceso a los servicios públicos a familias y Asociaciones Sin Fines de Lucro de la provincia. En qué consiste y cuáles son los requisitos para obtener el beneficio.

Fuente: La Opinión Austral

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas S.A, oficializó el programa Vale Santa Cruz, el cual tiene como finalidad garantizar el acceso a los servicios públicos a familias y Asociaciones Sin Fines de Lucro de la provincia.

Se trata de la implementación de una tarifa social a través de la cual se brindarán subsidios y una serie de bonificaciones.

«¿Por qué se llama Vale? Porque es un tema de solidaridad, de bien común, también es un vale monetario pero fundamentalmente es poder llegar al otro», destacó la gobernadora Alicia Kirchner en el lanzamiento del programa.

«Implementamos Vale Santa Cruz porque, como muy bien sabemos, a nivel nacional, se lanzó la segmentación (energética)», dijo Alicia, ante lo que observó que «cuando a una segmentación se la hace a través de determinados indicadores, a veces, queda mucha gente afuera». Sobres eso, analizó que «se puede tener ingresos, según la segmentación que corresponda, pero no se considera si detrás de esos ingresos hay un hijo discapacitado, un mayor que necesita atención, o hay una familia que tiene que alquilar».

«Esta acción de política pública la genera un estado presente, articulado, que quiere ser lo más inteligente posible, y que mira a la realidad tal y como es», expresó añadiendo que «para esto, nos reunimos todos los equipos de los distintos ministerios para ver cómo desplegábamos en nuestro territorio esta práctica».

«Es por ello que, desde hace mes y medio, todos los funcionarios de este Gobierno Provincial, estamos recorriendo cada localidad de Santa Cruz, golpeando puerta por puerta, para ver si cada familia hizo la segmentación y cómo está su realidad», remarcó la gobernadora.

Detalló que gracias a dichos recorridos se descubrió «que un diez por ciento de nuestra población que realmente lo necesita no estaba cubierta porque no tenía acceso a la tecnología, o porque no comprendía cómo era la resolución, pero la realidad era que sí lo necesitaba». «Digo 10 % porque 73.000 familias santacruceñas entran en la segmentación», acotó.

Cómo acceder a la tarifa social de Vale Santa Cruz

Para completar el formulario, se debe completar un formulario, pero antes verificar si se cumple con toda la documentación y requisitos correspondientes.

Requisitos

Contar con teléfono móvil con conexión a internet.

Ser titular de la factura de SPSE y/o Distrigas.

Haber completado el formulario nacional de segmentación de servicios.

Documentación necesaria

Última factura de servicios (SPSE y/o Distrigas).

DNI y CUIL de todos los miembros del grupo familiar.

Información de contacto: correo electrónico y teléfono.

Además, en los casos que correspondan, se deberá presentar:

Recibo de sueldo, pensión o jubilación.

Comprobante de asignación, pensión y/o programa municipal y/o nacional.

Recibo de alquiler.

Certificación médica y/o Certificado de Discapacidad (C.U.D) para las familias que incluyan personas con algún tipo de patología y/o discapacidad.

Más información:

Centros Integradores Comunitarios Provinciales, Anses, Pami, Centros de Referencia, IDUV, Ministerio de la Igualdad e Integración, Vialidad Provincial. O a través de Whatsapp al número 2966-755622