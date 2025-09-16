Presentaron a Sttefy Grant como nueva Secretaría de Estado de Pesca

La flamante Secretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la actividad portuaria y al sector pesquero de Santa Cruz.

Durante siete años se desempeñó en el puerto de Puerto Deseado, donde trabajó como apuntadora, función clave que implica el control de la carga y descarga de buques, así como de las operaciones de exportación e importación.

Su experiencia en el terreno le permitió conocer en profundidad la dinámica de la actividad portuaria, la importancia del cumplimiento de normas de seguridad y el impacto económico de la pesca en las comunidades locales.

Posteriormente, asumió la responsabilidad de delegada regional del sindicato, representando a los trabajadores portuarios y velando por la defensa de sus derechos laborales. En este rol, impulsó instancias de diálogo y gestión orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, y fortalecer la representación sindical en la región.

En su presentación y primera reunión de trabajo estuvieron presentes el gobernador Claudio Vidal, la ministra de la Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ezequiel Verbes, junto a los diferentes gremios de la pesca, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA), Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) de la provincia, marcando así un inicio de gestión con diálogo inmediato con todos los sectores.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Producción y Contenidos.