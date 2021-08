Preocupante. Calamar Loligo. Sobrepesca española en Malvinas

Es la segunda zafra del año del calamar loligo en aguas circundantes de Malvinas. Hay sobrepesca en aguas territoriales en disputa según Naciones Unidas, mientras gozan de aval del gobierno español y la venia del Reino Unido. Crece la posibilidad de una certificación MSC.

Desde que el Reino Unido dejo de ser parte de la CEE, los márgenes de rentabilidad e ingresos de los ocupantes del territorio de Islas Malvinas, parecen justificar el famoso “vale todo“.

Es así como la flota española incluyendo la que utiliza la bandera ilegal de Islas Malvinas, esta frente a una segunda zafra del loligo vulgaris, especie que este año superará las 100 mil toneladas de captura récord del año 1995, aun cuando, bajo el aval del gobierno español, sean exceptuados 75.000 toneladas de calamar sin pagar derechos y aranceles por el ingreso a Europa durante el trienio 2020/2023.

Las negociaciones de la Secretaria de Pesca de España fueron determinantes y vinculantes para evitar el arancel del 8% como ingreso a la CEE del calamar loligo, pero el tema no queda allí, sino que podría generar antecedentes para otras especies, como el calamar Illex y la merluza de esas mismas latitudes que hoy, pagan un 6% y 15% respectivamente; con un fuerte impacto a las empresas extractivas, procesadoras y exportadoras de Argentina. Ademas, hoy las empresas pesqueras españolas, bajo la anuencia del Reino Unido están tramitando un sello azul de certificación MSC (Marine Stewarchip Council) que le garantizaría buenas prácticas pesqueras y el acceso a mercados con una plusvalía extra, aun tratándose de aguas en disputa territorial según disposición de Naciones Unidas, cuando debiese ser un recurso migratorio perfectamente identificado dentro de los estándares de pesca no documentada y no regulada, por consiguiente absolutamente ilegal. Un verdadero disparate dentro del ámbito del comercio internacional que se disfraza solapadamente bajo los gobiernos de España y Reino Unido, aun persistiendo dentro de la caratula de sobrepesca.

En el marco de las Naciones Unidas se conoce como “Cuestión de las Islas Malvinas” a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Fuente: Pescare