Premio para el langostino argentino

Es un producto pelado y desvenado en Buena Proa SA, procesado en Mar del Plata, que luego importó Oceanic Seafoods UK.

El langostino argentino volvió a colocarse entre los productos estrella a nivel mundial. En un concurso minorista y de servicios de alimentos denominado “premios de calidad alimentaria” destacaron sus cualidades y características.

Este año uno de los productos que Brake Bros eligió para participar en los premios fue justamente el langostino argentino pelado y desvenado en Buena Proa SA. El producto, vale destacarlo, fue procesado íntegramente en Mar del Plata, según pudo saber Pescare.com.ar.

“Es un proyecto que demando varias etapas, con desarrollo, donde partimos de materia prima fresca para cumplir con la nueva exigencia y así obtuvimos una manufactura de altísima calidad”, manifestó el responsable de la empresa, Mariano Retrivi.

La producción que Oceanic Seafoods UK (Gran Bretaña) importó y que luego fue empanado y pre cocido por Three Oceans Ltd, es un langostino empanizado sin gluten que ganó el premio a mejor categoría Party Food & Buffet. El premio es votado por todo el sector de servicios y consumidores finales.

Valoración del producto

El proceso incluyó pelado y desvenado, clasificado y congelado individualmente, método que se conoce como IQF (Individual Quick Frozen); todo bajo controles calidad y producción hasta llegar al consumidor final.

“Que Brake Bros haga comidas elaboradas con nuestro langostino es muy positivo y motivador en sí mismo, pero que además que este producto continúe en la competencia y se convierta ganador en los Quality Food Awards es muy especial y un gran logro para todas las empresas involucradas en el proyecto”, añadió Retrivi.

Esto involucra a la propia Buena Proa SA, Oceanic Seafoods Ltd, Three Oceans Ltd, y en especial para el langostino argentino, natural y salvaje.

Fuente: Pescare