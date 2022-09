Prefectura recomienda gestión de riesgos para buques tangoneros

La Prefectura Naval Argentina emitió un comunicado para prevenir abordajes de buques tangoneros, principalmente en horas mientras se desarrollan las guardias en el puente. Los tangones revisten una gestion de riesgo que debe ser tenida en cuenta en la operatividad diaria para prevenir accidentes, pero ademas, debe estar claramente estipulado en el manual de Gestión de Seguridad, a los efectos de deslindar responsabilidades y sobre todo a exigirse una cadena de mandos y recaudos para evitar los abordajes.

La Prefectura Naval Argentina emitió recomendaciones para gestionar el riesgo de abordaje de buques pesqueros que operan con tangones.

La máxima Autoridad Marítima indicó a través de un comunicado, que con frecuencia la localización de cardúmenes trae aparejada una concentración de buques pesqueros en una zona relativamente pequeña del mar.

La captura de langostino (Pleoticus muelleri) mediante artes de pesca de arrastre con tangones, puede presentar riesgos particulares que son inherentes a este sistema de pesca.

Por ello la PNA hace la recomendación a capitanes o patrones de pesca, de extremar las medidas de seguridad durante las guardias de navegación.

Asimismo, alentó a las compañías pesqueras a cerciorarse que tales recomendaciones sean incluidas en su Sistema de Gestión de la Seguridad, denominado SGS, de acuerdo con las características operacionales propias de sus buques. Otro tema, no menor, es la precaución que deben tomar los buques tangoneros de chico y mediano porte, cuando se navega en tempestad, con tangones armados, y la posibilidad de en medio de un rolido que un tangón toque la cresta de una ola. En el mejor de los casos, se advierte una virada a la banda, en otros puede afectar drásticamente los vientos de ese tangón y causar incidentes no deseados. Los últimos metros del malogrado BP Rigel muestra una fuerte virada a babor, que después de algunas semanas cuando el ROV a bordo del SR-15 Tango bajo a corroborar imágenes, se detectó que había sido arrancado. Nunca se lo pudo encontrar en las cercanías. Tema no menor, no se recomienda navegar con tangones abiertos con piloto automático en momentos de tempestad.

La recomendación emitida por la PNA es una más de la serie de recomendaciones para la seguridad de la navegación y que se encuentran publicadas en el repositorio digital que posee la Institución en la siguiente web: https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/seguridadnavegacion/recomendaciones-para-la-seguridad-de-la-navegacion

Indicaron además que para mayor información y consultas con respecto a las disposiciones de seguridad y protección ambiental que deben reunir las embarcaciones, compañías operadoras y tripulaciones, los interesados podrán dirigirse personalmente a la Dependencia Jurisdiccional de Prefectura o bien contactarse con las áreas técnicas del Departamento Seguridad de la Navegación de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación:

