Posible paro total de la actividad petrolera en Santa Cruz por la desinversión de una operadora

Así lo sostuvo el secretario Adjunto del Sindicato Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz en conferencia de Prensa realizada en la capital santacruceña.

Rafael Guenchenen estuvo acompañado por el referente de la organización a nivel local, Pedro Luxen, y autoridades de la Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados.

Vale indicar que desde hace varios días el sindicato se encuentra reclamando la falta de inversión en pozos petroleros lo que se traduce en peligro hacia la estabilidad laboral de los trabajadores de la cuenca austral.

Específicamente se subrayó que pese a los intentos de obtener respuestas de la empresa Interoil (antiguamente UTE conformada por Roch – El Trébol) y de los funcionarios provinciales, “no hemos obtenido nada, hay irregularidades y desinversión. Esto se los hemos hecho saber a todos y sin embargo no han manifestado ninguna respuesta”.

Rafael Guenchenen: «Pedimos audiencia con la gobernadora»

“Del 100% de la actividad de Interoil actualmente se está trabajando sólo el 20%, el resto está cerrado por falta de generación, sumado a esto, no hay combustible ni vehículos, no les han pagado a los estancieros, quienes les han cerrado las tranqueras para llegar a los yacimientos, hay que usar cortadas, imagínense esos caminos que deben hacer los compañeros, no les pagaron a los proveedores de Río Gallegos: lavanderías, empresas de lubricantes, gomerías y talleres”, describió en principio Pedro Luxen.

“No podemos ser rehenes de esta desinversión que están padeciendo todos en su conjunto incluso el sindicato lleva 10 meses sin cobrar la cuota sindical y menos los aportes extraordinarios, sin embargo, seguimos ofreciendo la obra social a los compañeros”.

Luxen fue tajante y expuso que “esta operadora petrolera hoy no tiene combustible para subir a sus trabajadores, es un desastre, pero es lo que está pasando, por eso decimos que el gobierno provincial no puede mirar para otro lado”.

Conflicto con Operadora: Delegado Pablo Valderas

En la continuidad de la charla con la prensa, Pablo Valderas, delegado de los trabajadores ante la empresa sostuvo: “La situación es crítica, por eso le pedimos al gobierno provincial una postura clara, nosotros como trabajadores ya expusimos la gravedad de las acciones de la operadora. Lamentablemente, nuestros compañeros han puesto sus casas para oficinas, tenemos la central de comunicación, no tenemos base de operaciones y hoy sabemos que se han ido. Esta operadora hace 10 años tenía 1500 metros cúbicos de petróleo día y 2.000.000 metro de gas, ahora sólo tiene 500 de petróleo y 200 de gas; este es el panorama. Nosotros somos 200 familias que nos encontramos con mucha incertidumbre, no tenemos nada. “No vamos a bajar los brazos, esperamos que la gobernadora intervenga”, afirmó el delegado.

Por su parte, Rafael Guenchenen calificó como “lamentable la situación que generó la empresa, desde el acuerdo firmado en el año 2016, no invirtió nada, sólo se dedicó a vaciar las reservas petroleras y de gas. Un yacimiento maduro cuando no se perfora cae, y eso pasó acá”.

“Lamentablemente tenemos ministros que no están a la altura de las circunstancias, les quedó grande el puesto, deberían dar un paso al costado”, dijo en referencia a los titulares de las cartera de Producción, Instituto de Energía y Trabajo”.

“Vamos a darles 48 horas de plazo para que nos den soluciones de lo contrario nos reuniremos para analizar las medidas a seguir. Podría haber una paralización total de la actividad petrolera en la provincia”, sostuvo Guenchenen.

Le digo al sector político que se sentaron oportunamente con la empresa “sin pedirle planes de inversión, ni de remediación ambiental, que se hagan cargo de la situación no vamos a permitir que esto esté sucediendo. Hicieron lo mismo con CGC en Zona Norte, le entregaron un área sin planes coherentes. Señores Basta!.”

“Mandan a negociar a gente que no sabe nada de la actividad. Por eso les digo que hasta acá hemos sido pacientes, hemos tenido reuniones con todos, pero se terminó”, aseveró el secretario Adjunto y agregó que “ustedes han regalado el patrimonio de Santa Cruz a empresarios que han venido a experimentar en la provincia y los únicos que padecemos esta desidia somos los trabajadores. A partir de este momento estamos en alerta y movilización”.

El sindicato elaboró un petitorio que será entregado a la gobernadora Alicia Kirchner, a quien además le solicitarán una audiencia “para poder explicarle sobre las diferentes situaciones que existen y están perjudicando no sólo a los trabajadores, de forma directa, sino que además, hay firmas locales afectadas por las deudas que generó Interoil e incluso la falta de mantenimiento ha hecho perjudicar al medioambiente”.