Por qué las ovejas de Jacobacci que se exportarán a Qatar son consideradas «halal»

Hasta hace unos meses nadie daba mucho por estos animales que se vendían a bajo costo o se canjeaban por pasturas. Un acuerdo con los quataríes las convirtió en objeto de deseo para los mercados árabes. Hoy la Línea Sur celebra.

Las ovejas «boca llena» o de «refugo» ya no son un problema para los crianceros de la Línea Sur. Es que la operación que cerró recientemente la provincia con Quatar las catapultó a la fama. De la noche a la mañana ese ganado de carne poco apreciada que se vendía a muy bajo costo en el mercado local (e incluso se canjeaba por pasturas) pasó a convertirse en la estrella de la región. Como en la letra del tango, si alguna de ellas pudiera hablar les diría, sobradora, a todos los que menospreciaron su potencial comercial: – «Ya no soy tu Magarita, ahora me llaman Margot».

«Dimos una vuelta con esta posibilidad. Esas ovejas son animales adultos que tienen los dientes gastados y no pueden alimentarse bien. Sus condiciones corporales hacen que, a veces, no pasen los inviernos. Y ahora se abrió un nicho magnífico para sacarlas al exterior, mientras que acá tienen un mercado muy acotado, con un valor muy bajo en relación a esta nueva opción. Es una oportunidad única», dijo José Mellado, el intendente de Ingeniero Jacobacci, en diálogo con Río Negro Radio.

Con sus palabras Mellado confirmó que las condiciones que otros descartan son ponderadas por el mundo árabe, que considera la carne de estos animales como «halal», que significa «lícito» en su idioma. Ese término lo usan los musulmanes para catalogar a todo aquello que no está prohibido por la ley islámica.

Las ovejas de refugo son criadas de forma natural y alimentadas con una dieta vegetal, sin usos de antibióticos u hormonas de crecimiento. Por eso, son “halal”.

Pero para cerrar el círculo de manera virtuosa, el sacrificio para su posterior consumo debe darse mediante un método específico, que incluye la recitación del nombre de Dios. Para eso los compradores articularon una dinámica con el matadero que comenzó a proveerles la materia prima.

Por eso la tarea de degollar a cada animal no está a cargo del personal del frigorífico, sino de un faenador de origen marroquí que fue enviado por el centro islámico que certifica el producto. Su religión musulmana es una condición estricta a la hora de este paso. Una vez faenadas, las ovejas se despostan y los cortes se colocan en cajas, listas para la exportación.

El frigorífico de Jacobacci (que hoy administra la cooperativa JJ Gómez) logró el sello ´halal’ tras un trabajo de tres años. Los certificó el Centro Islámico de la República Argentina que funciona en Buenos Aires, que es el único que puede otorgar esa distinción comercial.

Pero ¿por qué en la Línea Sur estas ovejas son tantas, o qué condiciones provocan que comience a menguar su vida útil y sean consideradas de ‘refugo’?

“Hay ovejas de hasta 9 años en lugares de pasturas blandas, que siguen activas y se pueden usar como reproductoras. Pero en estas zonas de pastos duros a los 3 o 4 años se empiezan a desgastar. Sus dientes se resienten, o directamente los pierden por el deterioro que les genera comer esa pastura, y sin dentadura adecuada no pueden alimentarse. Adelgazan, su ciclo hormonal se altera, no entran en celo y el carnero no las busca. Por ende, con poca salud y sin poder reproducirse, se convierten en un problema para los crianceros. Las faenan para consumo propio, las venden por poca plata o las cambian por pasturas”, detalló el veterinario Arnaldo Calabró.

Hoy sus perspectivas son otras. “El mercado para carne ‘halal’ es amplio. Están los países árabes y los musulmanes que viven en otros sitios del mundo”, se entusiasmó Mellado.

Cabe recordar que a fines de febrero salió desde esta localidad de la Línea Sur la primera carga de estos productos, compuesta por 954 cajas (con un animal cada una) dispuesto en seis tipos de corte. Fueron exportados desde Buenos Aires a Qatar, y posteriormente distribuidos en países árabes. Esto está dando trabajo a más de 20 personas en el frigorífico y alentando una esperanza inmensa para los crianceros.

“Quién lo diría, nos están salvando estas ovejas desdentadas, que, de animales de bajo costo, pasaron a ser las más apreciadas por todos” cerró Mellado, optimista.