Petroleros acata conciliación obligatoria

En horas de la tarde del lunes Rafael Guenchenen confirmó en asamblea que el sindicato acatara la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nacion

Fuente: La Vanguardia Noticias

Pedro Luxen, miembro de la comisión directiva del Sindicato Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, confirmó el acatamiento de la conciliación obligatoria e indicó «somos respetuosos la vamos a acatar. Claramente el yacimiento con estos niveles de producción hablan, un poco más, de la desinversión. Tenemos informes muy bien elaborados por los trabajadores, por nuestros técnicos, dónde vamos a ponerlo en la primer reunión, vamos a asistir a todas y convocamos también al Gobierno de la provincia que esté presente. Son responsables tienen que poner la cara y tienen que estar en todas las reuniones que se produzcan a partir de ahora para salir adelante de este conflicto»

Luxen, también garantizó que «los días caídos, alrededor de 15 los van a cobrar con el salario que está en tiempo y forma, como establece la ley. Como dije anteriormente la medida de fuerza se va a levantar en la empresa InterOil. Hoy, únicamente, se va a garantizar la producción porque no pueden subir los compañeros, porque no hay vehículos, no hay gasoil, las tranqueras están cerradas».