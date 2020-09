Petición a todos los Intendentes y Gobernadores del país

El último año cerca de 1500 peatones perdieron la vida en las calles y rutas de Argentina, representando el 22% de las víctimas fatales por siniestros viales. Salieron de sus casas para nunca más regresar. En 2018, 65 peatones murieron en la ciudad de Buenos Aires, constituyendo el 44% del total de los muertos en el tránsito Todos somos peatones, pero en general en la Argentina los conductores no otorgan la prioridad a los peatones en las esquinas o sendas peatonales, al contrario de los países seguros vialmente donde se respecta absolutamente la prioridad del peatón. En la Argentina tenemos que lograr, como país civilizado: Que todos los conductores otorguen la prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calzada por las esquinas o sendas peatonales, y con el semáforo a su favor donde lo hay, tal cual lo establecen las leyes del tránsito. Para lograrlo, y proteger la vida de los peatones, le solicitamos con carácter de urgente y prioritario:Controlar y sancionar a los conductores transgresores de la prioridad peatonal (¡casi no se labran actas por esta grave infracción!) y de las velocidades máximas permitidas, para evitar que continúen estas muertes evitables.Señalizar y/o mantener pintadas las sendas peatonales en todas las esquinas.Construir: veredas donde no las haya; colocar reductores de velocidad; calles, túneles y puentes peatonales, etc.Colocar semáforos peatonales en todos los semáforos existentes e instalar nuevos donde sea necesario. De ser posible con alarmas sonoras para discapacitados… Promover el respeto a la prioridad peatonal y brindar espacios seguros en la vía pública estimularán al peatón a cruzar correctamente, ya que lo hacen por la mitad de cuadra o diagonalmente al llegar a las esquinas. Estas acciones sumadas a la educación vial, lograrán el objetivo de evitar muertes y lesiones producidas por atropellos a peatones. Que los conductores se detengan y otorguen siempre al peatón su prioridad depende de usted al poner en práctica lo peticionado.Adhieren también al presente petitorio