Pesquería de merluza negra: El apoderado de Argenova pide la implementación de un plan de manejo para las AMP

Mediante una extensa misiva dirigida a la referente de Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas, María Mercedes Santos, que depende de Parques Nacionales, el apoderado de Argenova, Mauro Zamboni solicitó que se proceda a la creación e implementación del Plan de Manejo Pesquero para las Áreas Marinas Protegidas denominadas “Namuncurá-Banco Burdwood I”, “Namuncurá-Banco Burdwood II” y “Yaganes”; que no se restrinja la pesca de la especie merluza negra en la zona ; y “supletoriamente se le otorgue un trato especial al buque ARGENOVA XIV (MN 0197), única unidad con arte selectiva de pesca con palangre”.

Zamboni justificó su pedido al señalar que; “si bien resulta cierto que el plazo máximo previsto por la ley 27.037 no ha expirado, y que se han impulsado diversas reuniones tanto por parte de Comité de Asesoramiento Permanente del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas como así también por parte del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, a la fecha no se ha contado con un instrumento público estimativo que implique un avance en las medidas de administración de las potenciales pesquerías que se podrían desarrollar en tan vastas áreas”.

Al ampliar en ese contexto, el ejecutivo de Argenova resaltó que, según el Informe Técnico titulado ‘Desafíos y oportunidades de la pesca en áreas marinas protegidas de usos múltiples de la Argentina’ Elaborado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, se plantea una oportunidad para implementar en forma efectiva estándares de manejo sustentable para las actividades de pesca que ocurran en su interior de las AMP, y eventualmente, un posible impacto positivo en el acceso a mercados internacionales para los productos pesqueros que allí se capturen”.

Más adelante, y al enumerar las características de la pesquería de la merluza negra, Zamboni destacó que Argenova se encuentra abocada al ejercicio sumamente particular de la pesquería de esta especie, “la cual posee características distintivas que denotan un alto grado de complejidad en cuanto a su organización y ejecución, partiendo por la base de las latitudes donde se distribuye el recurso, el cual resulta ser una especie cuotificada, estrictamente monitoreada por parte del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y el propio Consejo Federal Pesquero”

«Sin un plan de manejo las áreas marinas protegidas afectan a la pesquería»

En ese contexto resaltó que la pesquería de merluza negra es una de las más reguladas del Mar Argentino. “La complejidad para la explotación relacionada al hecho de que dicha especie se encuentre generalmente circunscripta a determinadas zonas de características climáticas adversas, las cuales, en comparación a lo vasto de nuestra zona económica exclusiva, resultan ser comparativamente muy restringidas. Así el emplazamiento de extensas zonas bajo la figura genérica de Áreas Marinas Protegidas, en las latitudes en las cuales se ubican los caladeros de merluza negra, han afectado directamente y desde un primer momento el ejercicio de esta particular pesquería”, dijo Zamboni.

El directivo de Argenova dijo que se ha reconocido a la merluza negra como principal especie de interés pesquero en las AMP NBBI, NBBII y Yaganes; y según el Informe Técnico elaborado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, en su página 15: “resulta vital para la manutención de la estructura industrial abocada a la pesquería de dicha especie el establecimiento del tan ansiado plan de gestión de pesca en las Reservas Nacionales Marinas dentro de dichas AMP, lo cual permitirá, como primer medida, mayor superficie de búsqueda y captura, aún con las restricciones que se suponen para determinadas artes de pesca, en los términos de sustentabilidad que aporta el INIDEP a través de las medidas de manejo vigentes y más aún, con el advenimiento reciente del Proyecto de Mejoramiento Pesquero (PROME) que las empresas pesqueras recientemente han iniciado en conjunto con CEDEPESCA”, puntualizó.

Panorama desalentador

En la nota enviada a la Dirección de Areas Marina Protegidas, Zamboni sentó su postura; reconoció que “a pesar de que dichas AMP pregonan por garantizar los estándares internacionales en pos del desarrollo sostenible, a la fecha no se ha alcanzado el establecimiento de un plan de manejo pesquero que permita el ejercicio de dicha actividad habilitada por ley”.

Y en ese sentido sumó: “Los legisladores que han impulsado su creación, bajo determinadas categorías de manejo, como así también, con posterioridad las instituciones que han trabajado en su gestión resultan ser coincidentes en la compatibilidad del ejercicio pesquero en dichas áreas. Sin embargo y a pesar de ello, y del tiempo a la fecha transcurrido, las AMP creadas no han sido más que enormes áreas de veda de carácter permanente hasta el presente, para las cuales no se proyecta una adecuación a la ley en el corto plazo, o bien no se conoce, por parte de los actores directamente involucrados del sector”, dijo.

Finalmente, el directivo de Argenova concluyó que la demora en un plan de manejo para la actividad pesquera “genera un perjuicio social y económico importante, absolutamente innecesario para las comunidades locales y las empresas pesqueras poseedoras de cuotas de captura de la merluza negra en el Mar Argentino

Fuente: https://www.marypescanoticiaspatagonicas.com/